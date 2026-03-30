VALE A PENA VER DE NOVO

Maria do Carmo fica presa? Saiba o que acontece em ‘Rainha da Sucata’ após a morte de Laurinha

Trama do Vale a Pena Ver de Novo chega ao fim em abril

Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:30

Na última semana acon Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“A Rainha da Sucata”, uma das novelas de maior sucesso da TV Globo, da década de 1990, exibida no Vale a Pena Ver de Novo chega ao fim no dia 3 abril, e já deixa saudades e gostinho de nostalgia de tempos que não voltam. Na última semana, aconteceu uma das cenas mais esperadas, a morte de Laurinha Figueiroa (Glória Menezes), vilã que odeia Maria do Carmo (Regina Duarte), e faz de tudo para afastá-la de Edu (Tony Ramos).

Na cena, Maria do Carmo e Laurinha estão no mesmo evento. A vilã atrai a empresária sucateira até o topo do prédio, e simula um confronto físico e, antes de se jogar, arranca um brinco da rival para deixar como prova falsa de um suposto assassinato.

Rainha da Sucata 1 de 11

Laurinha tira a própria vida como o último de vilania, na tentativa de destruir a vida de Maria do Carmo, já que ela suportava a decadência financeira e a rejeição de Edu. Falida, Laurinha perde a mansão e está prestes a ser presa pelo assassinato de seu marido, ela comete o ato desesperado com o objetivo final de incriminar sua rival. A cena é considerada uma das mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Na trama, Laurinha matou seu marido, Betinho (Paulo Gracindo), por ambição e obsessão, buscando a herança e a liberdade para ficar com seu enteado, Edu. Ela cometeu o crime lentamente sabotando a diabetes do marido ao trocar insulina por glicose. Após a morte de Betinho, a paixão doentia e obsessão de Laurinha pelo enteado só aumenta e ela chega a embebedá-lo para forjar uma noite de amor e separá-lo de Maria do Carmo, sem mesmo ter dó ou compaixão pela própria filha, Adriana (Cláudia Raia) que estava se envolvendo com o galã na trama.

A única pessoa que testemunha o momento em que Laurinha pula do prédio da Sucata é Renato (Daniel Filho), contudo, o vilão avisa a Maria do Carmo que dirá à polícia que a empresária empurrou a rival após uma briga entre as duas. Apesar dos amigos não acreditarem na versão do vilão, ele depõe e Maria do Carmo vai presa.

No entanto, durante o desfecho da trama, Maria do Carmo escapa da prisão. Edu e Paula (Cláudia Ohana) retomam ao local onde tudo aconteceu: o topo do prédio da Sucata. Durante a busca por pistas, Paula tropeça e percebe marcas no cimento fresco que revelam pegadas, uma masculina e uma feminina.

A conclusão é que Laurinha e Renato estiveram ali. A investigação ganha ainda mais força quando a polícia encontra um detalhe: o salto do sapato de Laurinha preso ao letreiro da Sucata. A peça funciona como prova definitiva de que a própria personagem se atirou do alto do prédio.

A descoberta se conecta a uma lembrança importante de Edu, que recorda quando sua capa ficou presa no mesmo ponto em um momento anterior. Com as provas reunidas, Maria do Carmo é finalmente inocentada, escapando da prisão e recuperando sua dignidade.

A novela é exibida no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo, às 17h05, após o Jornal Hoje.