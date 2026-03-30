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Maria do Carmo fica presa? Saiba o que acontece em ‘Rainha da Sucata’ após a morte de Laurinha

Trama do Vale a Pena Ver de Novo chega ao fim em abril

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:30

Na última semana acon
Na última semana acon Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“A Rainha da Sucata”, uma das novelas de maior sucesso da TV Globo, da década de 1990, exibida no Vale a Pena Ver de Novo chega ao fim no dia 3 abril, e já deixa saudades e gostinho de nostalgia de tempos que não voltam. Na última semana, aconteceu uma das cenas mais esperadas, a morte de Laurinha Figueiroa (Glória Menezes), vilã que odeia Maria do Carmo (Regina Duarte), e faz de tudo para afastá-la de Edu (Tony Ramos).

Na cena, Maria do Carmo e Laurinha estão no mesmo evento. A vilã atrai a empresária sucateira até o topo do prédio, e simula um confronto físico e, antes de se jogar, arranca um brinco da rival para deixar como prova falsa de um suposto assassinato.

Rainha da Sucata

Rainha da Sucata por Reprodução
Regina Duarte em "Rainha da Sucata" por Reprodução | Acervo TV Globo
Clássico Rainha da Sucata deve substituir A Viagem na Globo por Reprodução/TV Globo
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por divulgação
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Rainha da Sucata por Reprodução

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Laurinha tira a própria vida como o último de vilania, na tentativa de destruir a vida de Maria do Carmo, já que ela suportava a decadência financeira e a rejeição de Edu. Falida, Laurinha perde a mansão e está prestes a ser presa pelo assassinato de seu marido, ela comete o ato desesperado com o objetivo final de incriminar sua rival. A cena é considerada uma das mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Na trama, Laurinha matou seu marido, Betinho (Paulo Gracindo), por ambição e obsessão, buscando a herança e a liberdade para ficar com seu enteado, Edu. Ela cometeu o crime lentamente sabotando a diabetes do marido ao trocar insulina por glicose. Após a morte de Betinho, a paixão doentia e obsessão de Laurinha pelo enteado só aumenta e ela chega a embebedá-lo para forjar uma noite de amor e separá-lo de Maria do Carmo, sem mesmo ter dó ou compaixão pela própria filha, Adriana (Cláudia Raia) que estava se envolvendo com o galã na trama.

A única pessoa que testemunha o momento em que Laurinha pula do prédio da Sucata é Renato (Daniel Filho), contudo, o vilão avisa a Maria do Carmo que dirá à polícia que a empresária empurrou a rival após uma briga entre as duas. Apesar dos amigos não acreditarem na versão do vilão, ele depõe e Maria do Carmo vai presa.

No entanto, durante o desfecho da trama, Maria do Carmo escapa da prisão. Edu e Paula (Cláudia Ohana) retomam ao local onde tudo aconteceu: o topo do prédio da Sucata. Durante a busca por pistas, Paula tropeça e percebe marcas no cimento fresco que revelam pegadas, uma masculina e uma feminina.

A conclusão é que Laurinha e Renato estiveram ali. A investigação ganha ainda mais força quando a polícia encontra um detalhe: o salto do sapato de Laurinha preso ao letreiro da Sucata. A peça funciona como prova definitiva de que a própria personagem se atirou do alto do prédio.

A descoberta se conecta a uma lembrança importante de Edu, que recorda quando sua capa ficou presa no mesmo ponto em um momento anterior. Com as provas reunidas, Maria do Carmo é finalmente inocentada, escapando da prisão e recuperando sua dignidade.

A novela é exibida no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo, às 17h05, após o Jornal Hoje.

Esta matéria aborda tema relacionados a suicídio e pode conter gatilhos para pessoas sensíveis. Se você precisa de apoio, o CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito e sigiloso através do telefone 188, 24 horas por dia.

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