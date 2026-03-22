4 signos receberão um aviso urgente do universo neste domingo (22 de março)

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Felipe Sena
Publicado em 22 de março de 2026 às 08:30
Os últimos dias de março chegam com alertas importantes, sobretudo neste final de semana. Segundo a Astrologia, 4 signos devem ficar atentos a sinais do universo que indicam ajustes necessários em diferentes áreas da vida neste domingo (22).
Os avisos não devem ser ignorados, e podem evitar problemas e ajudar a tomar decisões conscientes. Confira:
Os geminianos devem ter cuidado com a comunicação, pois mal-entendidos podem gerar conflitos.
Veja as características dos signos
Os arianos precisam controlar a impulsividade. As decisões precipitadas podem trazer arrependimentos.
Para os capricornianos, o momento pede atenção ao excesso de responsabilidades. Evite sobrecarga.
Os piscianos devem ficar atentos a ilusões. Nem tudo é como parece.