Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos receberão um aviso urgente do universo neste domingo (22 de março)

É importante atenção para sinais que podem aparecer neste domingo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:30

Sensibilidade é importante neste domingo
Sensibilidade é importante neste domingo Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos dias de março chegam com alertas importantes, sobretudo neste final de semana. Segundo a Astrologia, 4 signos devem ficar atentos a sinais do universo que indicam ajustes necessários em diferentes áreas da vida neste domingo (22).

Os avisos não devem ser ignorados, e podem evitar problemas e ajudar a tomar decisões conscientes. Confira:

Gêmeos

Os geminianos devem ter cuidado com a comunicação, pois mal-entendidos podem gerar conflitos.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Áries

Os arianos precisam controlar a impulsividade. As decisões precipitadas podem trazer arrependimentos.

Capricórnio

Para os capricornianos, o momento pede atenção ao excesso de responsabilidades. Evite sobrecarga.

Peixes

Os piscianos devem ficar atentos a ilusões. Nem tudo é como parece.

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Jogador do Flamengo acusa equipe de cantora internacional de abordagem agressiva em hotel

Jogador do Flamengo acusa equipe de cantora internacional de abordagem agressiva em hotel
Imagem - Atriz acusa Solange Couto de dívida de R$ 100 mil antes de entrar no BBB 26

Atriz acusa Solange Couto de dívida de R$ 100 mil antes de entrar no BBB 26
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (22 de março): leveza e conexão marcam o dia e favorecem relações

Cor e número da sorte de hoje (22 de março): leveza e conexão marcam o dia e favorecem relações

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado
01

Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

Imagem - Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?
02

Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

Imagem - Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha
03

Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Imagem - Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa
04

Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa