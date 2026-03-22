SIGNOS

4 signos receberão um aviso urgente do universo neste domingo (22 de março)

É importante atenção para sinais que podem aparecer neste domingo

Felipe Sena

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:30

Sensibilidade é importante neste domingo Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos dias de março chegam com alertas importantes, sobretudo neste final de semana. Segundo a Astrologia, 4 signos devem ficar atentos a sinais do universo que indicam ajustes necessários em diferentes áreas da vida neste domingo (22).

Os avisos não devem ser ignorados, e podem evitar problemas e ajudar a tomar decisões conscientes. Confira:

Gêmeos

Os geminianos devem ter cuidado com a comunicação, pois mal-entendidos podem gerar conflitos.

Veja as características dos signos 1 de 7

Áries

Os arianos precisam controlar a impulsividade. As decisões precipitadas podem trazer arrependimentos.

Capricórnio

Para os capricornianos, o momento pede atenção ao excesso de responsabilidades. Evite sobrecarga.

Peixes