5 cidades ideais para aproveitar o frio no sul de Minas Gerais

Destinos perfeitos para curtir o inverno com belas paisagens e clima acolhedor

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:03

Minas Gerais também abarca algumas das cidades mais frias do Brasil Crédito: Freepik

Famosa por sua cultura acolhedora e natureza exuberante, Minas Gerais também abriga algumas das regiões mais geladas do país.

Durante o inverno, o sul mineiro e a Serra da Mantiqueira registram temperaturas baixas, tornando seus pequenos municípios opções perfeitas para quem busca clima ameno, chalés confortáveis e noites ao pé da lareira.

Veja a seguir cinco cidades perfeitas para curtir esse clima mais frio:

Delfim Moreira

Na Serra da Mantiqueira e fazendo divisa com São Paulo, Delfim Moreira é conhecida por registrar temperaturas que chegam a –10 °C.

O frio serrano, aliado à vegetação de araucárias e montanhas, faz da cidade um destino ideal para quem gosta de turismo rural e ecoturismo.

Além das quedas d’água e trilhas, o local é ótimo para quem quer descansar em meio à natureza, aproveitar a culinária da roça e experimentar frutas típicas de clima frio. No inverno, as festas locais tornam a experiência ainda mais especial.

Maria da Fé

Reconhecida como a cidade mais fria de Minas, Maria da Fé combina o charme do interior com as baixas temperaturas. Em 2025, os termômetros marcaram 7,9 °C.

Com um centro pequeno e acolhedor, o município oferece produtos como azeites artesanais e peças feitas com fibra de bananeira. Os olivais da região recebem turistas interessados em conhecer a produção do azeite de perto.

Um diferencial da cidade é o posto do Instituto Nacional de Meteorologia, que registra os dados climáticos e atrai visitantes interessados em aprender mais sobre o clima da região.

Monte Verde

Monte Verde é um dos destinos mais procurados por casais que buscam o frio, combinando paisagens montanhosas, chalés românticos e fondue à luz de velas. Também há trilhas e lojinhas com produtos artesanais, como chocolates.

No inverno, a cidade se anima com festivais culturais, caminhadas em meio à mata e clima europeu. O calendário gastronômico de julho é um dos grandes atrativos dessa época do ano.

Caldas

Caldas oferece uma combinação de clima frio com águas termais relaxantes. Envolvida por montanhas, a cidade conta com vinícolas, adegas e o famoso balneário de águas sulfurosas.

Para os mais aventureiros, as cachoeiras da região oferecem trilhas e banhos gelados. No inverno, a programação cultural inclui festivais com música, culinária mineira e celebrações típicas.

São Lourenço

Com temperaturas amenas e destaque nacional por suas águas minerais, São Lourenço tem como principal atração o Parque das Águas, com fontes terapêuticas e estrutura para quem busca relaxar.