ASTROLOGIA

A semana de virada (entre os dias 13 e 19) traz decisões importantes e Lua Nova em Áries na sexta (17) marca novo começo

Entre decisões, impulsos e recomeços, o período exige equilíbrio para transformar oportunidades em mudanças reais

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 01:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 13 a 19 de abril chega com uma energia intensa de recomeço, pedindo atitude, coragem e, ao mesmo tempo, consciência. O grande ponto de virada acontece na sexta (17), com a Lua Nova em Áries, que abre um portal poderoso para novos ciclos, decisões importantes e mudanças de direção. Ainda assim, existe um alerta claro: agir por impulso pode atrapalhar tudo. O momento favorece quem consegue equilibrar iniciativa com estratégia, entendendo que o que começa agora pode se desdobrar pelos próximos meses. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Essa é uma das semanas mais importantes para você. A Lua Nova em Áries, na sexta (17), marca um recomeço forte na sua vida, trazendo clareza sobre quem você é e o que quer construir daqui pra frente. No início da semana, vale desacelerar e organizar seus pensamentos antes de agir. Quando o momento certo chegar, você vai sentir mais segurança para tomar decisões que realmente fazem sentido.

Dica cósmica: Planeje antes de agir, isso vai potencializar seus resultados.

Touro: O início da semana favorece conexões e apoio de pessoas próximas, o que pode te ajudar a enxergar caminhos que antes pareciam confusos. Com a Lua Nova em Áries, você entra em um processo mais interno, refletindo sobre desejos e próximos passos. Evite pressa e respeite seu tempo, pois insights importantes podem surgir quando você desacelera.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora, escute mais o seu ritmo.

Gêmeos: Novas oportunidades começam a surgir, principalmente ligadas à carreira e projetos futuros. A Lua Nova em Áries traz um plano mais claro do que você quer construir, mas também pede mais responsabilidade nas escolhas. Evite se deixar levar por ideias grandiosas sem estrutura. No fim de semana, o descanso será essencial para manter o equilíbrio.

Dica cósmica: Foque no que é viável e construa com consistência.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: A semana começa com vontade de aprender, evoluir e sair da rotina. Com a Lua Nova em Áries, você pode ser chamado a assumir mais responsabilidades ou se posicionar de forma mais firme em alguma área da vida. Confie no seu potencial e evite duvidar de si. O momento pede mais coragem do que cautela.

Dica cósmica: Acredite na sua capacidade de liderar e se destacar.

Leão: Apesar da energia intensa, é importante não sair agindo sem direção. A Lua Nova em Áries te impulsiona a retomar sua confiança e assumir o protagonismo, principalmente se você vinha duvidando de si. Situações da semana podem te ensinar a lidar melhor com desafios e pessoas ao seu redor.

Dica cósmica: Use sua força com inteligência, não apenas com impulso.

Virgem: A semana pede equilíbrio nas relações e mais clareza sobre o que você espera dos outros. A Lua Nova em Áries pode trazer à tona questões emocionais ou situações do passado que precisam de cura. Apesar de intenso, esse processo abre espaço para um recomeço mais leve e consciente.

Dica cósmica: Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: O foco recai diretamente sobre seus relacionamentos. A Lua Nova em Áries, na sexta (17), traz testes importantes na forma como você se posiciona e se comunica. É um momento de se colocar mais, expressar o que sente e buscar equilíbrio sem se anular.

Dica cósmica: Não tenha medo de se posicionar com clareza.

Escorpião: A semana traz um processo de limpeza emocional e reorganização da rotina. A Lua Nova em Áries pede que você deixe para trás o que não faz mais sentido e abra espaço para algo mais alinhado com seu momento atual. No trabalho, novas responsabilidades podem surgir.

Dica cósmica: Liberar o que pesa abre caminho para o novo.

Sagitário: A criatividade e a vontade de viver algo novo ganham força ao longo da semana. Com a Lua Nova em Áries, você se sente mais inspirado para iniciar projetos, se expressar e até se envolver mais no amor. É um momento de expansão, mas que ainda exige foco.

Dica cósmica: Aproveite o impulso, mas mantenha direção.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: A semana mexe com questões pessoais e familiares, trazendo reflexões importantes. A Lua Nova em Áries pode ser intensa, mas também revela aprendizados profundos sobre você mesmo. Apoio emocional pode fazer diferença nesse processo.

Dica cósmica: Olhe para dentro antes de tomar decisões externas.

Aquário: Você entra em uma fase de mais clareza mental e vontade de se expressar. A Lua Nova em Áries ativa ideias, projetos e até novos aprendizados. Conversas importantes podem acontecer, abrindo portas que antes pareciam fechadas.

Dica cósmica: Use sua voz com propósito e intenção.

Peixes: A semana começa com mais confiança e sensibilidade, o que te ajuda a perceber melhor as oportunidades ao seu redor. A Lua Nova em Áries traz foco para questões práticas, como trabalho e dinheiro, pedindo mais organização e estratégia.