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A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção

O período favorece escolhas mais maduras, reorganização da vida e atitudes que finalmente trazem resultados concretos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 13:00

Signos e alegria
Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período de dúvidas, instabilidade ou sensação de estar perdido, três signos começam a sentir a vida se reorganizando após o dia de hoje, 25 de março. Esse movimento não acontece por acaso, mas sim como resultado de decisões mais conscientes, cortes necessários e uma postura mais madura diante da própria realidade. É um momento de colocar os pés no chão, entender o que funciona e agir com mais estratégia. Aos poucos, tudo começa a fazer mais sentido, e a sensação de progresso se torna cada vez mais evidente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Para Áries, essa virada vem através de decisões mais conscientes e menos impulsivas. Você começa a agir com mais estratégia, pensando melhor antes de dar o próximo passo, e isso muda completamente seus resultados. O momento favorece planejamento, foco e escolhas que realmente constroem algo sólido. Essa nova postura traz confiança e a sensação de que você finalmente está no controle do próprio caminho.

Dica cósmica: Nem toda ação precisa ser imediata; às vezes, o poder está em saber esperar o momento certo.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Libra: Para Libra, a melhora tende a se concentrar na vida pessoal e, principalmente, no ambiente doméstico e emocional. Algo começa a se ajustar de forma mais equilibrada, trazendo alívio, sensação de justiça e mais tranquilidade no dia a dia. Você passa a viver relações e situações com mais leveza, sem aquela tensão constante de antes. Essa harmonia faz toda a diferença para que o restante da vida também flua melhor.

Dica cósmica: Quando o ambiente ao seu redor está em paz, você consegue florescer muito mais.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Aquário: Para Aquário, essa mudança marca a superação de algo que vinha te limitando há bastante tempo. Pode ser um padrão, um medo ou até uma situação específica que finalmente perde força. A partir daí, você ganha clareza, estrutura e motivação para seguir em frente com mais segurança. O momento favorece novos planos, metas e uma visão mais otimista sobre o futuro.

Dica cósmica: Reconhecer o quanto você evoluiu é o primeiro passo para não voltar ao que te prendia.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Áries Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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