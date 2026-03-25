Alessia Cara revela inspiração na Bossa Nova para novo álbum de jazz: 'Amo o Brasil'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 11:38
A cantora canadense Alessia Cara está completando 10 anos de carreira e para comemorar, ela acaba de lançar o álbum 'Love Or Lack Thereof', um projeto que revisita sua trajetória com roupagens de jazz, soul e muita influência dos ritmos brasileiros.
Em um papo descontraído com o gshow, a artista abriu o coração sobre sua paixão pelo Brasil. Alessia contou que o jazz sempre fez parte da sua vida, mas foi ao amadurecer que ela mergulhou de cabeça no jazz brasileiro e na nossa bossa nova. O amor é tanto que ela tem até playlist dedicada ao gênero e incluiu a faixa 'Find My Boy, com essa pegada, no novo disco.
A cantora canadense Alessia Cara
"Eu amo o Brasil como país. Os fãs brasileiros são os mais doces e sempre foram muito gentis comigo. Quis mostrar um pouco desse amor de volta", disse a cantora.
Depois de precisar cancelar apresentações na América Latina em 2025 por entraves contratuais, ela garantiu que vir ao Brasil para uma turnê está no topo das suas prioridades.
O disco 'Love Or Lack Thereof' traz 12 regravações intimistas e acústicas, atendendo a um pedido antigo do seu público. O álbum também conta com as participações de Norah Jones e Nelly Furtado.
Alessia se diz extremamente orgulhosa do resultado e sente que este foi o momento ideal para presentear os fãs e celebrar uma década na estrada.