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Alessia Cara revela inspiração na Bossa Nova para novo álbum de jazz: 'Amo o Brasil'

A cantora canadense celebrou 10 anos de carreira com o projeto 'Love Or Lack Thereof'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 11:38

Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção'
Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção' Crédito: Divulgação

A cantora canadense Alessia Cara está completando 10 anos de carreira e para comemorar, ela acaba de lançar o álbum 'Love Or Lack Thereof', um projeto que revisita sua trajetória com roupagens de jazz, soul e muita influência dos ritmos brasileiros.

Em um papo descontraído com o gshow, a artista abriu o coração sobre sua paixão pelo Brasil. Alessia contou que o jazz sempre fez parte da sua vida, mas foi ao amadurecer que ela mergulhou de cabeça no jazz brasileiro e na nossa bossa nova. O amor é tanto que ela tem até playlist dedicada ao gênero e incluiu a faixa 'Find My Boy, com essa pegada, no novo disco.

A cantora canadense Alessia Cara

Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção' por Divulgação
A cantora Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Divulgação
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Divulgação
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
Alessia Cara por Reprodução/Instagram
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Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção' por Divulgação

"Eu amo o Brasil como país. Os fãs brasileiros são os mais doces e sempre foram muito gentis comigo. Quis mostrar um pouco desse amor de volta", disse a cantora.

Depois de precisar cancelar apresentações na América Latina em 2025 por entraves contratuais, ela garantiu que vir ao Brasil para uma turnê está no topo das suas prioridades.  

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Alessia Cara anuncia cancelamento de shows no Brasil e desabafa: 'Tristeza e decepção'

O disco 'Love Or Lack Thereof' traz 12 regravações intimistas e acústicas, atendendo a um pedido antigo do seu público. O álbum também conta com as participações de Norah Jones e Nelly Furtado.

Alessia se diz extremamente orgulhosa do resultado e sente que este foi o momento ideal para presentear os fãs e celebrar uma década na estrada.

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Tags:

Música Cantora Alessia Cara Lançamento Canadá

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