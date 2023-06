Alexandre Frota revela condições para gravar pornô com travesti

O ex-deputado Alexandre Frota, 59 anos, contou detalhes dos bastidores do filme pornô estrelado por ele com a travesti Bianca Soares e as condições que impôs para assinar contrato com a produtora Brasileirinhas. Frota disse nem entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal, que o fundador e na época dono da Brasileirinhas, Luis Alvarenga, ofereceu R$ 200 mil para ele gravar o filme.



Após aceitar o cachê, Frota disse que não faria sexo oral em Bianca, nem faria sexo passivo com ela.