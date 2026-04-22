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Anjo da Guarda indica avanço para 3 signos nesta terça (22 de abril): o que estava travado começa a andar

A terça-feira (22) traz um recado importante sobre destravar caminhos e aproveitar oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2026 às 00:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (22) começa com uma energia de movimento e progresso. O Anjo da Guarda indica que situações que estavam paradas podem começar a evoluir, trazendo respostas e novos direcionamentos.

A orientação é agir e não deixar passar oportunidades. Para três signos, o momento favorece avanço.

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Gêmeos

Geminianos podem perceber que algo começa a fluir após um período de espera. O Anjo da Guarda indica avanço em questões importantes.

O ideal será aproveitar o momento.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
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Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Leão

Leoninos podem ter reconhecimento ou retorno positivo de algo que estavam aguardando. O dia favorece visibilidade.

O momento pede atitude e confiança.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
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Leão: laranja intenso por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem ver resultados concretos começando a aparecer. O esforço recente tende a ser recompensado.

O recado é continuar no caminho.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Quando o caminho se abre, agir faz toda a diferença. Aproveitar o momento pode mudar seus resultados.

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