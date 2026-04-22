Anjo da Guarda indica avanço para 3 signos nesta terça (22 de abril): o que estava travado começa a andar

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de abril de 2026 às 00:00
A terça-feira (22) começa com uma energia de movimento e progresso. O Anjo da Guarda indica que situações que estavam paradas podem começar a evoluir, trazendo respostas e novos direcionamentos.
A orientação é agir e não deixar passar oportunidades. Para três signos, o momento favorece avanço.
Gêmeos
Geminianos podem perceber que algo começa a fluir após um período de espera. O Anjo da Guarda indica avanço em questões importantes.
O ideal será aproveitar o momento.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Leão
Leoninos podem ter reconhecimento ou retorno positivo de algo que estavam aguardando. O dia favorece visibilidade.
O momento pede atitude e confiança.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Capricórnio
Capricornianos podem ver resultados concretos começando a aparecer. O esforço recente tende a ser recompensado.
O recado é continuar no caminho.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Quando o caminho se abre, agir faz toda a diferença. Aproveitar o momento pode mudar seus resultados.