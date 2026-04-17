ASTROLOGIA

Anjo da Guarda indica mudança para 3 signos nesta sexta (17 de abril): algo pode sair do controle

A sexta-feira (17) traz um recado importante sobre imprevistos e situações que exigem adaptação

Fernanda Varela

Publicado em 17 de abril de 2026 às 00:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (17) começa com uma energia de movimento e possíveis mudanças inesperadas. O Anjo da Guarda indica que nem tudo vai seguir o planejado, e resistir a isso pode gerar mais desgaste.

A orientação é se adaptar e agir com flexibilidade diante do que surgir. Para três signos, o momento pede atenção.

Áries

Arianos podem ter planos alterados de última hora. O Anjo da Guarda alerta para reações impulsivas diante de imprevistos.

O ideal será manter a calma e se adaptar.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Libra

Librianos podem enfrentar mudanças em decisões que pareciam certas. O dia pode trazer dúvidas ou reviravoltas.

O momento pede equilíbrio e jogo de cintura.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Capricórnio

Capricornianos podem lidar com situações fora do controle, principalmente no trabalho. O Anjo da Guarda indica necessidade de flexibilidade.

O recado é não insistir no que não depende só de você.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

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