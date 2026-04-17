Anjo da Guarda indica mudança para 3 signos nesta sexta (17 de abril): algo pode sair do controle

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de abril de 2026 às 00:00
A sexta-feira (17) começa com uma energia de movimento e possíveis mudanças inesperadas. O Anjo da Guarda indica que nem tudo vai seguir o planejado, e resistir a isso pode gerar mais desgaste.
A orientação é se adaptar e agir com flexibilidade diante do que surgir. Para três signos, o momento pede atenção.
Áries
Arianos podem ter planos alterados de última hora. O Anjo da Guarda alerta para reações impulsivas diante de imprevistos.
O ideal será manter a calma e se adaptar.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Libra
Librianos podem enfrentar mudanças em decisões que pareciam certas. O dia pode trazer dúvidas ou reviravoltas.
O momento pede equilíbrio e jogo de cintura.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio
Capricornianos podem lidar com situações fora do controle, principalmente no trabalho. O Anjo da Guarda indica necessidade de flexibilidade.
O recado é não insistir no que não depende só de você.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Nem tudo está sob controle, e tudo bem. Saber se adaptar também é uma forma de força.