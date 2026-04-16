SUSTO

Patixa Teló foi atropelada? Rico Melquiades causa alarde após relatar acidente no Rio

Influenciador chegou a dizer que amiga havia sido atropelada, mas depois corrigiu informação

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:39

Patixa Teló sofreu acidente no Rio, e Rico Melquiades causou alarde nas redes Crédito: Reprodução

A noite desta quinta-feira (16) foi de susto para os fãs de Patixa Teló. A criadora de conteúdo se envolveu em um acidente na orla de Ipanema, no Rio de Janeiro, e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros.

A confusão aumentou após Rico Melquiades publicar nas redes sociais que Patixa teria sido atropelada, informação que rapidamente repercutiu e gerou preocupação entre os seguidores.

Minutos depois da primeira postagem, Rico corrigiu o relato e afirmou que a influenciadora, na verdade, sofreu um acidente enquanto utilizava um patinete elétrico.

Patixa Teló 1 de 6

Segundo ele, apesar do susto, Patixa estava bem após receber atendimento no local. A mudança de versão movimentou as redes sociais e fez o nome da influenciadora entrar entre os assuntos mais comentados da noite.

Mais cedo, Patixa Teló havia mostrado a chegada à capital carioca. Em publicações nas redes, ela apareceu desembarcando no Rio e gravando conteúdos ao lado de outros influenciadores. O acidente aconteceu horas depois da chegada da influenciadora à cidade.