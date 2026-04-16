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Patixa Teló foi atropelada? Rico Melquiades causa alarde após relatar acidente no Rio

Influenciador chegou a dizer que amiga havia sido atropelada, mas depois corrigiu informação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:39

Patixa Teló sofreu acidente no Rio, e Rico Melquiades causou alarde nas redes
Patixa Teló sofreu acidente no Rio, e Rico Melquiades causou alarde nas redes Crédito: Reprodução

A noite desta quinta-feira (16) foi de susto para os fãs de Patixa Teló. A criadora de conteúdo se envolveu em um acidente na orla de Ipanema, no Rio de Janeiro, e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros.

A confusão aumentou após Rico Melquiades publicar nas redes sociais que Patixa teria sido atropelada, informação que rapidamente repercutiu e gerou preocupação entre os seguidores.

Minutos depois da primeira postagem, Rico corrigiu o relato e afirmou que a influenciadora, na verdade, sofreu um acidente enquanto utilizava um patinete elétrico.

Patixa Teló

Patixa Teló por Reprodução
Patixa Teló causa nos bastidores da TV Globo por Reprodução
Patixa Teló e Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo por Reprodução
Patixa Teló com Ana Clara no Estrela da Casa por Reprodução
Cauã Reymond, Patixa Teló e Ricardo Theodoro por Reprodução
Patixa Teló e Cauã Reymond por Reprodução
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Patixa Teló por Reprodução

Segundo ele, apesar do susto, Patixa estava bem após receber atendimento no local. A mudança de versão movimentou as redes sociais e fez o nome da influenciadora entrar entre os assuntos mais comentados da noite.

Mais cedo, Patixa Teló havia mostrado a chegada à capital carioca. Em publicações nas redes, ela apareceu desembarcando no Rio e gravando conteúdos ao lado de outros influenciadores. O acidente aconteceu horas depois da chegada da influenciadora à cidade.

Conhecida como Rainha do Amazonas, Patixa ganhou projeção nacional após participação no reality Rancho do Maia. Com vídeos virais e forte presença nas redes, ela ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores e se tornou um dos nomes mais populares do universo digital recente.

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