Patixa Teló foi atropelada? Rico Melquiades causa alarde após relatar acidente no Rio

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:39
A noite desta quinta-feira (16) foi de susto para os fãs de Patixa Teló. A criadora de conteúdo se envolveu em um acidente na orla de Ipanema, no Rio de Janeiro, e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros.
A confusão aumentou após Rico Melquiades publicar nas redes sociais que Patixa teria sido atropelada, informação que rapidamente repercutiu e gerou preocupação entre os seguidores.
Minutos depois da primeira postagem, Rico corrigiu o relato e afirmou que a influenciadora, na verdade, sofreu um acidente enquanto utilizava um patinete elétrico.
Patixa Teló
Segundo ele, apesar do susto, Patixa estava bem após receber atendimento no local. A mudança de versão movimentou as redes sociais e fez o nome da influenciadora entrar entre os assuntos mais comentados da noite.
Mais cedo, Patixa Teló havia mostrado a chegada à capital carioca. Em publicações nas redes, ela apareceu desembarcando no Rio e gravando conteúdos ao lado de outros influenciadores. O acidente aconteceu horas depois da chegada da influenciadora à cidade.
Conhecida como Rainha do Amazonas, Patixa ganhou projeção nacional após participação no reality Rancho do Maia. Com vídeos virais e forte presença nas redes, ela ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores e se tornou um dos nomes mais populares do universo digital recente.