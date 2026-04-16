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Quem já garantiu vaga na final do BBB 26?

Três participantes seguem na disputa e resultado oficial será confirmado na edição desta sexta-feira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:35

A vaga oficial na final do BBB 26 será confirmada nesta sexta-feira (17), após quiz decisivo da Prova do Finalista
A vaga oficial na final do BBB 26 será confirmada nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução

O BBB 26 já conhece os três participantes que seguem vivos na Prova do Finalista, mas o primeiro nome oficialmente garantido na grande decisão só será confirmado na edição desta sexta-feira (17), ao vivo, com Tadeu Schmidt.

Após a eliminação de Ana Paula Renault na primeira etapa, Juliano Floss , Leandro e Milena seguem na disputa pela vaga direta na final.

Durante a segunda fase, os brothers participam de rodadas ao longo da noite e do dia seguinte, apertando botões no tempo certo e assistindo a vídeos exibidos no telão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Na edição de sexta-feira (17), Tadeu comandará um quiz com perguntas sobre os conteúdos mostrados durante a prova.

Cada resposta correta valerá um ponto. O primeiro participante a somar cinco pontos será consagrado como primeiro finalista do BBB 26.

Além da vaga na decisão, o vencedor também leva um carro 0km, tornando a disputa ainda mais valiosa.

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