PROVA DO FINALISTA

Quem já garantiu vaga na final do BBB 26?

Três participantes seguem na disputa e resultado oficial será confirmado na edição desta sexta-feira

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:35

A vaga oficial na final do BBB 26 será confirmada nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução

O BBB 26 já conhece os três participantes que seguem vivos na Prova do Finalista, mas o primeiro nome oficialmente garantido na grande decisão só será confirmado na edição desta sexta-feira (17), ao vivo, com Tadeu Schmidt.

Após a eliminação de Ana Paula Renault na primeira etapa, Juliano Floss , Leandro e Milena seguem na disputa pela vaga direta na final.

Durante a segunda fase, os brothers participam de rodadas ao longo da noite e do dia seguinte, apertando botões no tempo certo e assistindo a vídeos exibidos no telão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Na edição de sexta-feira (17), Tadeu comandará um quiz com perguntas sobre os conteúdos mostrados durante a prova.

Cada resposta correta valerá um ponto. O primeiro participante a somar cinco pontos será consagrado como primeiro finalista do BBB 26.