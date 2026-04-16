Quem já garantiu vaga na final do BBB 26?

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:35
O BBB 26 já conhece os três participantes que seguem vivos na Prova do Finalista, mas o primeiro nome oficialmente garantido na grande decisão só será confirmado na edição desta sexta-feira (17), ao vivo, com Tadeu Schmidt.
Após a eliminação de Ana Paula Renault na primeira etapa, Juliano Floss , Leandro e Milena seguem na disputa pela vaga direta na final.
Durante a segunda fase, os brothers participam de rodadas ao longo da noite e do dia seguinte, apertando botões no tempo certo e assistindo a vídeos exibidos no telão.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Na edição de sexta-feira (17), Tadeu comandará um quiz com perguntas sobre os conteúdos mostrados durante a prova.
Cada resposta correta valerá um ponto. O primeiro participante a somar cinco pontos será consagrado como primeiro finalista do BBB 26.
Além da vaga na decisão, o vencedor também leva um carro 0km, tornando a disputa ainda mais valiosa.