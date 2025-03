VOLTOU ATRÁS

Após afirmar que triplicou prêmio do BBB24, Davi Brito confessa que mentiu: 'Preciso calar a boca'

O ex-BBB se envolveu em uma polêmica ao afirmar que fez os R$ 3 milhões do prêmio triplicar

O campeão do BBB24, Davi Brito, revelou ter mentido sobre o patrimônio que conquistou após vencer o reality show. Em entrevista ao podcast de Rodrigo Mussi nesta quarta-feira (12), o baiano confessou que mentiu sobre ter triplicado o prêmio do programa, mesmo sem ter noção da realidade de sua conta bancária. >

Davi contou que não tem ideia do quanto realmente fez de patrimônio no último ano. O ‘calabreso’ ainda afirmou que não sabe sobre os gastos dos seus imóveis, adquiridos após ganhar os R$ 3 milhões do BBB. >