CURTIÇÃO

Após afirmar que virou ‘homem de família’, Neymar é flagrado em festa com várias mulheres

Imagens do helicóptero do jogador foram divulgadas pelo portal Leo Dias

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de março de 2025 às 20:02

Neymar em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

Nesta quinta-feira (13), o ‘menino Ney’ se envolveu em mais uma polêmica. O helicóptero do jogador foi flagrado chegando a uma festa repleta de mulheres em uma chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo. >

De acordo com o Portal Léo Dias, na segunda (10), Neymar chegou com uma mulher desconhecida e com mais três amigos ao local, que pertence a Rafa Motta, um dos ‘parças’ de Ney. O imóvel fica localizado em um condomínio privado e isolado de outras casas. >

Após o pouso do jogador, em frente à chácara, estacionou duas vans cheias de mulheres, convidadas para curtir a festa rodeada de celebridades do esporte. Fontes afirmaram que o jogador ainda teria retornado para a festinha privada no dia seguinte. >

A assessoria de Neymar nega que o atacante do Santos estivesse presente no local. A equipe justificou que o atleta costuma emprestá-la para o pai e amigos, por isso ela "pode ser vista em vários lugares". >

Neymar atualmente está em um relacionamento com Bruna Biancardi, com quem tem uma filha, Mavie, de 1 ano. A influenciadora e o jogador já viveram idas e vindas, inclusive, envolvendo casos de traição. No final de 2024, o casal anunciou que está à espera da segunda criança. >