Após rumores envolvendo sexualidade da filha, Xanddy se pronuncia: 'Mentira'

O cantor Xanddy veio a público, através das redes sociais, nesta terça-feira (13) para se pronunciar sobre rumores publicados por páginas de fofoca que dizem respeito à suposta sexualidade de sua filha Camilly Victoria, fruto do casamento com Carla Perez.



O cantor negou ter problemas com a orientação sexual da jovem. "Eu e minha família nos deparamos com uma publicação altamente irresponsável, inconsequente e maldosa. Alguns veículos saíram publicando uma mentira", começou.