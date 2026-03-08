FAMOSOS

Ary Mirelle e João Gomes celebram seis meses do caçula, Joaquim

Comemoração teve a Páscoa como tema

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de março de 2026 às 12:04

Ary Mirelle e João Gomes celebram seis meses do caçula, Joaquim Crédito: Reprodução

O casal Ary Mirelle e João Gomes fez uma festinha para comemorar os seis meses do filho mais novo, Joaquim. A comemoração teve a Páscoa como tema.

Ary compartilhou um álbum de fotos do momento. Nas imagens, Joaquim aparece com o irmão, Jorge, usando roupas temáticas, com orelhas de coelho.