Ary Mirelle e João Gomes celebram seis meses do caçula, Joaquim

Alô Alô Bahia
Publicado em 8 de março de 2026 às 12:04
O casal Ary Mirelle e João Gomes fez uma festinha para comemorar os seis meses do filho mais novo, Joaquim. A comemoração teve a Páscoa como tema.
Ary compartilhou um álbum de fotos do momento. Nas imagens, Joaquim aparece com o irmão, Jorge, usando roupas temáticas, com orelhas de coelho.
“6 meses de Quim Quim com Páscoa de Jorge e Joaquim”, escreveu Ary, na legenda das fotos. A decoração da festa teve coelhos e cores mais claras, com coelhinhos espalhados pela mesa.