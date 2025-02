NAS ALTURAS

Beats e Azul levam fãs de Anitta para esquenta de Carnaval em avião com cantora; veja como participar

Ação vai até o dia 16 de fevereiro

Em parceria com a Beats, a companhia aérea Azul vai levar fãs da Anitta para curtirem o esquenta de Carnaval em um voo com a artista. As três duplas selecionados para a viagem com tudo pago também receberá ingressos para os últimos shows da turnê "Ensaios da Anitta", que acontecerão entre 22 e 23 de fevereiro em São Paulo.>