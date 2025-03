FESTIVIDADES

Bell Marques é a primeira atração confirmada na Micareta de Feira 2025

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (13)

Mais uma edição da Micareta de Feira de Santana 2025 se aproxima e o nome da primeira grande atração foi divulgado. O cantor e ícone do axé Bell Marques foi anunciado no evento nesta quinta-feira (13) e puxará o trio elétrico no primeiro dia da festa, marcado para 1 de maio. >