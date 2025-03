ABRIU O JOGO

Ben Affleck desabafa sobre divórcio com Jennifer Lopez: 'Não existe um único motivo'

Astro de Hollywood falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento

Ben também explicou que decidiu manter a sua participação no documentário de JLo, ‘A Maior História de Amor Nunca Contada’, que acompanha a produção do novo álbum da artista e o seu romance com Affleck. “Eu queria que minha presença no documentário fosse sincera e interessante. Jennifer é incrível, e eu queria que as pessoas vissem isso", confessou. >