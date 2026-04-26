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Brasileiro desistiu do Hexa? Pesquisa revela desinteresse recorde na Copa de 2026

Pela primeira vez, mais de 50% da população ignora o Mundial; fenômeno do "torcedor líquido" e o distanciamento de craques que atuam na Europa explicam o desânimo sem precedentes

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 26 de abril de 2026 às 06:30

Além do baixo rendimento em campo, a apropriação política da camisa amarela e a crise do ufanismo criam barreira inédita entre a Seleção e os eleitores de todos os espectros
Além do baixo rendimento em campo, a apropriação política da camisa amarela e a crise do ufanismo criam barreira inédita entre a Seleção e os eleitores de todos os espectros Crédito: Banco de imagem

O Brasil sempre se orgulhou do título de "país do futebol", mas os dados para a Copa de 2026 mostram que o encanto quebrou.

Pela primeira vez na história, mais da metade da população brasileira afirma em não ter qualquer interesse em acompanhar o Mundial na América do Norte.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

México - País sede   por Reprodução / X
Estados Unidos - País sede  por Reprodução / Instagram
Canadá - País sede  por Reprodução / Instagram
Uzbequistão - Ásia  por Divulgação / Fifa
Japão - Ásia  por Reprodução / X
Irã - Ásia  por Reprodução / X
Jorndania - Ásia  por Reprodução / Instagram
Coreia do Sul - Ásia  por Reprodução / Instagram
Arábia Saudita - Ásia  por Reprodução/Saudi National Team
Qatar - Ásia por Divulgação
Australia - Ásia  por Reprodução / Instagram
Argentina - Améria do Sul  por Reprodução / X
Brasil - Améria do Sul  por Rafael Ribeiro / CBF
Equador - Améria do Sul  por Reprodução / Instagram
Colômbia - Améria do Sul  por Divulgação/Conmebol
Paraguai - América do Sul por Divulgação/Conmebol
Uruguai - Améria do Sul  por Divulgação/Seleção Uruguaia
Panamá - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Reprodução/Redes sociais
Gana - África  por Divulgação/BlackStars
Africa do Sul - África  por Divulgação/BafanaBafana
Tunísia - África  por Reprodução/Instagram
Marrocos - África  por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Costa do Marfim - África  por Divulgação / FIF
Argélia - África  por Divulgação/@LesVerts
Cabo Verde - África  por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
Egito - África  por Divulgação/EFA
Senegal - África  por CAF/Reprodução
Austria - Europa por Reprodução/Redes sociais
Suíca - Europa por Reprodução/Redes sociais
Escócia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Bélgica - Europa por Reprodução/Redes sociais
Espanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Portugal - Europa por Reprodução/Redes sociais
Noruega - Europa por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Europa por Reprodução/Redes sociais
França- Europa por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Europa por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Alemanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Nova Zelandia - Oceânia  por Reprodução / X
1 de 42
México - País sede   por Reprodução / X

O número, apurado pelo Datafolha, supera os recordes de apatia das Copas da Rússia e do Catar, consolidando um distanciamento que vai muito além das quatro linhas.

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O fim do "Pachequismo" e a crise técnica

O fenômeno não é por acaso. No campo, o desempenho da Seleção é o pior em décadas. O time encerrou as eliminatórias na quinta colocação e acumulou derrotas inéditas para adversários como a Bolívia.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
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Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

Além do placar, há um desgaste do chamado "pachequismo", aquele ufanismo cego e inabalável que marcou gerações passadas.

Hoje, o torcedor é mais cético. Apenas 29% dos brasileiros acreditam na conquista do hexacampeonato, o menor nível de otimismo já registrado.

Para muitos, a Seleção tornou-se um "produto de exportação": com a maioria dos jogadores atuando na Europa, o vínculo com os clubes nacionais e com o dia a dia do torcedor local evaporou.

A camisa como campo de batalha

Outro fator que pesa no divórcio é a política. A apropriação da camisa amarela por movimentos partidários nos últimos anos criou uma barreira ideológica.

Curiosamente, o desânimo une os dois polos: tanto eleitores de Lula (51%) quanto de Bolsonaro (56%) demonstram desinteresse pelo torneio.

Para uma parcela da população, vestir as cores nacionais deixou de ser um ato esportivo para se tornar um desconforto social.

O surgimento do "Torcedor Líquido"

Se o modelo tradicional de torcer está morrendo, um novo comportamento emerge. O mercado agora lida com o "torcedor líquido". Esse público, especialmente o da Geração Z, já não tem paciência para os 90 minutos de um jogo morno na TV.

• Consumo em pílulas: 42% da Geração Z prefere ver apenas os melhores momentos (highlights) em redes sociais como TikTok e YouTube.

• Segunda tela: 45% dos brasileiros assistem às partidas com o celular na mão, interagindo em tempo real.

• Experiência sobre tradição: O engajamento agora depende de narrativas e bastidores. O torcedor moderno segue ídolos individuais e "storytelling" nas redes sociais mais do que instituições centenárias.

O impacto no bolso

Apesar da apatia com a Seleção, a economia da Copa ainda respira. A expectativa é que o mercado de eletrônicos cresça 10%, impulsionado por quem quer telas maiores e mais conectadas para transformar o jogo em um evento doméstico.

O consumo de bebidas e petiscos também deve se concentrar dentro de casa, já que 57% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos com amigos e familiares, evitando bares.

O desafio de 2026

A dois meses do início do torneio, o cenário é de incerteza. Além do clima frio em casa, há barreiras diplomáticas: o governo de Donald Trump chegou a cogitar a suspensão de vistos para brasileiros, o que poderia esvaziar a presença da torcida nos estádios americanos.

A Seleção Brasileira não perdeu apenas o favoritismo nos supercomputadores — que hoje dão ao Brasil apenas 6,23% de chance de título. Ela parece ter perdido o seu ativo mais valioso: a capacidade de parar o país.

Se em 2026 o brasileiro "nem ligar a TV", o esporte terá que aprender a sobreviver em um mundo onde a camisa amarela já não basta

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