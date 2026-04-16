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Ranking: as 10 melhores camisas da Copa do Mundo de todos os tempos

O Flashscore analisou quase um século de história e mil uniformes para eleger os designs que se tornaram lendas, desde a elegância retrô de 1970 até o fenômeno pop da era moderna

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06:00

Muito além do campo, estas são as armaduras que marcaram gerações. Relembramos os mantos que uniram design, polêmica e a mística dos maiores craques do planeta
Muito além do campo, estas são as armaduras que marcaram gerações. Relembramos os mantos que uniram design, polêmica e a mística dos maiores craques do planeta Crédito: Wikimedia Commons

Para quem gosta de futebol, a Copa do Mundo começa muito antes da abertura. Ela começa no dia em que a gente vê, pela primeira vez, as camisas.

Das camisas de algodão que pesavam uma tonelada quando chovia até os tecidos tecnológicos de hoje, o Flashscore mergulhou na história, analisou mil modelos e separou os melhores uniformes da Copa do Mundo que já passaram nos gramados.

Prepare o coração (e a nostalgia): aqui está o nosso Top 10 definitivo.

Melhores camisas de seleções da Copa do Mundo

Camisa da França (1982) por Divulgação
Camisa da Nigéria (2018) por Divulgação
Camisa dos Estados Unidos (1994) por Divulgação
Camisa da Itália (1994) por Divulgação
Camisa da França (2006) por Divulgação
Camisa da Dinamarca (1986) por Divulgação
Camisa do Brasil (1970) por Divulgação
Camisa da Alemanha (1990) por Divulgação
Camisa da Argentina (1986) por Divulgação
Camisa da Holanda (1974) por Divulgação
1 de 10
Camisa da França (1982) por Divulgação

10. Estados Unidos (1994)

Abrimos a lista com a ousadia pura da Adidas para os anfitriões de 94. Com estrelas brancas flutuando sobre um tecido que imitava a textura de jeans, o uniforme foi inicialmente achincalhado pelos próprios jogadores.

O goleiro Tony Meola agradeceu por não usar, mas o tempo provou o contrário: hoje é uma relíquia streetwear indispensável para colecionadores.

9. Dinamarca (1986)

Em sua estreia em Copas, a Dinamarca não quis passar despercebida. A Hummel criou um design dividido ao meio com listras finas que confundiam a visão dos adversários.

No México, enquanto a mídia chamava o kit de "traje de carnaval", Laudrup e companhia davam um show de bola, imortalizando essa peça meio a meio.

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8. França (2006)

A final de 2006 pode ter terminado em tristeza para Zidane, mas o uniforme era puro triunfo visual.

O modelo Teamgeist trouxe curvas modernas, detalhes em dourado e um degradê sutil no peito. Foi a última vez que vimos o escudo clássico da Federação Francesa antes da modernização, fechando uma era com chave de ouro.

7. Itália (1994)

A Itália de Roberto Baggio jogou nos EUA com uma obra-prima da Diadora. O azul profundo trazia o escudo da federação em relevo (o famoso efeito jacquard), criando uma textura única sob o sol.

A gola polo com detalhes da bandeira italiana elevou o status da camisa de "uniforme de jogo" para "item de luxo".

6. França (1982)

No início dos anos 80, as listras finas eram a lei. Ninguém executou isso melhor que a França. Com um azul clássico cortado por linhas brancas e vermelhas e o galo dourado gigante no peito, este kit da Adidas é a definição de uma peça atemporal.

5. Holanda (1974)

O "Carrossel Holandês" de Johan Cruyff mudou o futebol, e seu uniforme acompanhou a revolução.

O laranja vibrante com o leão preto é inconfundível. O toque de rebeldia? Cruyff, fiel à sua patrocinadora pessoal (Puma), arrancou uma das três listras da Adidas de sua manga, jogando com apenas duas. Gênio e rebelde.

4. Argentina (1986)

O azul celeste e o branco da Le Coq Sportif em 1986 é, talvez, a camisa mais mística desta lista.

Foi com ela que Maradona marcou o "Gol do Século" e a "Mão de Deus". Simples, com gola em V e um caimento perfeito, é o padrão ouro de como uma camisa da Argentina deve ser.

3. Nigéria (2018)

A medalha de bronze vai para um clássico moderno. Antes mesmo da bola rolar na Rússia, a Nike recebeu 3 milhões de pré-encomendas por este kit. O padrão de zigue-zague (chevron) inspirado nas "Super Águias" de 94 quebrou a internet e provou que o design disruptivo tem lugar cativo no coração dos torcedores.

2. Alemanha Ocidental (1990)

Para muitos, esta é a camisa mais bonita da história. O design geométrico no peito, que integra as cores da bandeira alemã, foi um choque de modernidade na época. Criada por Ina Franzmann, a peça simbolizava o "estrondo" da unificação alemã e o domínio técnico de um time que seria tricampeão na Itália.

1. Brasil (1970)

No topo do pódio, a simplicidade que conquistou o mundo. O amarelo canário da Athleta, com gola e punhos verdes, vestido por Pelé, Tostão e Rivellino no México.

Não há gráficos complexos ou tecidos espaciais: é apenas a combinação perfeita de cores que transformou o Brasil no sinônimo de futebol arte. É a camisa que todo fã de esporte, em qualquer lugar do planeta, reconhece instantaneamente.

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