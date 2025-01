PURO LUXO

Camarote, cartório privado e pulseira anti-roubo de bebê: conheça a luxuosa maternidade 6 estrelas de SP

Unidade de saúde tem suítes de luxo e presidenciais

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 12:58

Maternidade Star Crédito: Divulgação

Uma maternidade de luxo tem dado o que falar nas redes sociais - foi lá que Bruna Biancardi teve Mavie, sua filha com Neymar. Localizada na Rua Helena, nº 29, Vila Olímpia, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, a unidade de saúde tem 33 mil m² distribuídos em 27 pavimentos planejados para garantir à paciente e ao bebê o que existe de mais moderno combinando infraestrutura médico-hospitalar com serviços de hotelaria 6 estrelas.

A Maternidade Star pertence à Rede D’Or. O empreendimento oferece um padrão diferenciado de serviços e, segundo a empresa, reúne toda a expertise do Hospital São Luiz, um dos mais tradicionais de São Paulo, com o serviço premium da Rede D’Or. A maternidade conta com 90 de apartamentos, sendo 77 deles padrão (simples), 11 suítes luxo e 2 presidenciais.

Mas vamos aos itens de luxo que mais impressionam. Um deles é uma pulseira colocada na mãe e no bebê. Ela não é daquelas descartáveis, preenchidas à mãe e que lembram uma identificação de festa. Pelo contrário. A pulseira é altamente tecnológica e similar a um smartwatch. Quando é detectado que o bebê está muito distante da mãe, o prédio inteiro é travado até que o recém-nascido seja localizado.

Outro diferencial é que na cirurgia cesariana, há um camarote exclusivo para os familiares, com vidro polarizado - tecnologia que permite transformar o vidro leitoso em transparente - para que todos possam assistir ao parto - se for do desejo do casal, claro. Na sala de parto, é possível personalizar uma playlist e há uma câmera que faz fotos automáticas da mãe e dos familiares.

Camarote permite que família assista ao parto Crédito: Reprodução

Outro diferencial são as comidas dignas de restaurante 5 estrelas. Com opções como salmão e filé mignon no cardápio, o paciente faz seis refeições na unidade hospitalar.

O quarto luxo, que conta com uma sala para visitantes com frigobar, é totalmente automatizado, com direito ao dispositivo inteligente Alexa. A cama do paciente é forrada com lençóis ultra-macios, de 400 fios, e os itens dispostos no banheiro, como sabonete líquido, shampoo, condicionador, hidratante e velas aromáticas são da luxuosa marca Trousseau.

Local tem sala especial para visitantes Crédito: Divulgação

A Maternidade Star tem também um cartório exclusivo no 2º andar, para registrar o bebê sem dificuldade e sem expor o recém-nascido.

Com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, o perfil @CasalDayoff, no Instagram, dividiu como foi a experiência de viver o parto do casal na unidade. O casal, que não tem convênio, desembolsou cerca de R$ 20 mil pela experiência e detalhou tudo que está incluído e o que precisa ser pago por fora. Veja: