MÃE CORUJA

Carolina Dieckmann desabafa sobre mudança de filho caçula para o exterior: 'Síndrome do ninho vazio'

José é fruto do relacionamento de Dieckmann com o diretor Tiago Worcman

De volta às telinhas interpretando Leila no remake de ‘Vale Tudo’, nova novela das 9 da Globo, Carolina Dieckmann está vivendo uma nova fase em sua carreira e na vida pessoal. Em entrevista à revista Quem nesta quarta-feira (26), a atriz revelou que está se despedindo de seu filho caçula, José, que irá estudar no exterior. >

José Worcman, de 17 anos, é o filho mais novo de Dieckmann com o diretor Tiago Worcman e irá fazer faculdade fora do Brasil a partir de agosto. "Durante a travessia dessa novela, vou passar por essa coisa muito dura: síndrome do ninho vazio. Como vai ser? Ainda não sei. Mas vai dar tudo certo", confessou. >

"Estou em um lugar da vida muito privilegiado, muito feliz, com uma vida que me satisfaz, uma profissão que me satisfaz. Vivo de amor. Ponho amor no meu trabalho, na minha vida, nos meus amigos, em tudo", avalia, por fim, a atriz de 46 anos. >