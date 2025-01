DESARMONIZAÇÃO FACIAL

Celebridades relatam arrependimento com harmonização facial: ‘Cheguei ao ponto de não me reconhecer no espelho’

Scheila Carvalho, Eliezer e Gkay recorreram à chamada desarmonização facial

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 18:12

Depoimento de Scheila Carvalho no Fantástico Crédito: Reprodução / TV Globo

Três celebridades e um arrependimento em comum. Scheila Carvalho, Eliezer e Gkay recorreram à chamada desarmonização facial. No Fantástico deste domingo (5), eles falaram sobre a decisão de reverter procedimentos estéticos.

“Eu cheguei ao ponto de me ver no espelho e não me reconhecer”, comentou Sheila Carvalho.”Comecei a me achar tão estranha que eu falei: ‘Peraí, e se eu tirar tudo e recomeçar?’, afirmou Gkay.

Pressão das redes

A autoestima do Eliezer não resistiu às críticas quando ele saiu do Big Brother, em 2022, e se casou com a influenciadora Viih Tube no ano seguinte.

“As pessoas falavam: como é que uma mulher dessas [Viih Tube] está com esse cara? Isso começou a me colocar num lugar, numa autoestima que meio que acabava comigo. E aí foi passando a preencher com ácido o meu rosto. Da mandíbula eu fui para o queixo, do queixo eu fui para a boca, da boca eu tirei a olheira, e de repente todo o meu rosto estava preenchido. Na verdade, eu estava buscando uma aprovação”, contou o criador de conteúdo.

Para a psicanalista Joana Novaes, redes sociais e filtros reforçam padrões irreais de beleza.

“Os filtros e as telas determinando como esse corpo deve ser: liso, sem marcas e, sobretudo, sem essas marcas do tempo, sem a marca do envelhecimento. Antigamente, a gente fazia preenchimentos pontuais, e alguém, em algum momento, determinou que existiam proporções matemáticas e que essas proporções eram mais bonitas, mais harmônicas”, destacou.

Arrependimento

Já faz 25 anos que Scheila Carvalho, a morena do Tchan, ficou conhecida no Brasil inteiro. Os fãs acompanharam a passagem do tempo e reclamaram quando os preenchimentos mudaram a aparência dela.

“Meus olhos são muito pequenos, e com o preenchimento eles ficaram menores ainda. Quando eu sorria, aquilo fechava e eu não conseguia mais enxergar a Scheila ali. Eu tive alguns contratos cancelados. Aí foi que eu falei: preciso voltar a ser a Scheila Carvalho de antes”, afirmou.

O procedimento de desarmonização

O Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza ácido hialurônico, atrás apenas dos Estados Unidos. A substância leva de seis meses a cinco anos para ser absorvida pelo organismo, dependendo da quantidade injetada.

Enquanto isso, cada vez que o ácido é aplicado, vai se acumulando na pele. Em pessoas mais jovens, o produto tem sido usado pra destacar boca, maxilar ou as “maçãs” do rosto.

Mas, o arrependimento tem levado algumas pessoas a procurarem a desarmonização facial, como é popularmente conhecido o procedimento de retirada do ácido hialurônico, com ajuda de uma enzima chamada hialuronidase.

O dermatologista Diego Correia, no entanto, alerta:

“A enzima também é um pozinho que a gente dilui e injeta nas áreas de excesso: lábios, na região do contorno e do maxilar da paciente, e principalmente na região das olheiras. Tem que ter muito cuidado. Ah, vou colocar a enzima e pronto. Não, tem que ter alguém capacitado que saiba orientar sobre isso.”

Sheila Carvalho destaca que aprendeu a ver o envelhecimento de maneira diferente.

“Envelhecer é natural, todo mundo envelhece, que bom que estamos envelhecendo. E que seja saudável esse cuidado e não exacerbado. Que seja com carinho, respeitando limites. A gente só aprende com os erros, então eu aprendi que beleza é fundamental, mas que a gente tem que saber dosar”, concluiu Sheila.