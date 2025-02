PERIGO

Celular explode no bolso de jovem em Goiás e deixa ela em chamas; veja vídeo

Modelo do aparelho que causou o acidente é um Moto E32

Anna Luiza Santos

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 20:23

Registros do momento da explosão Crédito: Reprodução

Neste final de semana uma jovem ficou ferida com queimaduras de 1º e 2º grau após o celular que estava no bolso traseiro de sua calça explodir. O momento ocorreu enquanto ela fazia compras em uma loja em Anápolis, interior de Goiás. As imagens das câmeras de segurança da loja registraram o momento da explosão. >

? Veja: l Celular explode e pega fogo no bolso de mulher que fazia compras pic.twitter.com/WH8qdVadMA — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) February 10, 2025

O marido da jovem, Mateus Soares Lima, relatou que eles estavam procurando produtos de limpeza nas prateleiras quando ela sentiu um calor no bolso. Antes que pudesse reagir, o aparelho explodiu e pegou fogo rapidamente. Desesperada, a jovem saiu correndo e foi socorrida por pessoas que também estavam na loja. >

O impacto da explosão causou ferimentos na mão e no antebraço esquerdo da jovem, além de queimaduras no dorso e nas nádegas do mesmo lado do corpo. >

O modelo envolvido no caso é um Moto E32 comprado há cerca de um ano. Em nota, a Motorola informou que já está em contato com a consumidora para apurar o que aconteceu.>

Confira nota completa da empresa