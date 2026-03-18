Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Células Zumbis': a descoberta da ciência que promete retardar o envelhecimento

Pesquisas investigam como eliminar células envelhecidas do organismo para reduzir inflamações e retardar o desgaste natural do corpo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes

  • Agência Correio

  • Henrique Moraes

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:30

Cientistas buscam entender como limpar células danificadas e estimular a renovação natural do corpo
Cientistas buscam entender como limpar células danificadas e estimular a renovação natural do corpo Crédito: Pexels

Em 2026, a medicina começa a olhar o envelhecimento de outra forma. Em vez de focar apenas no tratamento de doenças específicas, pesquisadores estão cada vez mais interessados em entender como desacelerar o desgaste natural das células ao longo do tempo.

Uma das áreas mais promissoras da biotecnologia investiga as chamadas drogas senolíticas. Esses compostos são desenvolvidos para ajudar o organismo a eliminar células que já não funcionam corretamente, mas que continuam no corpo causando inflamação.

Com o passar dos anos, o acúmulo dessas estruturas pode se tornar prejudicial e contribuir para a perda de força física e para o surgimento de diversas doenças.

Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários

Pesquisa no Japão descobriu que tipo sanguíneo de uma pessoa pode ter relação com a expectativa de vida por Rafael Martins/SECOM
Pesquisa japonesa comparou a frequência dos tipos sanguíneos ABO em 269 centenários (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O tipo B apareceu com maior frequência entre os centenários (Imagem: Andrey_Popov | ShutterStock) por Imagem: Andrey_Popov | ShutterStock
Tipo B representa quase 30% do grupo, enquanto no grupo controle estava presente em cerca de 22% por Divulgação Camila Souza / GOVBA
O sangue B pode estar associado a uma vida mais longa que outros (Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock) por Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock
Fruta brasileira é aliada da medicina no controle de açúcar no sangue por Freepik
Pessoas com tipo sanguíneo B podem ter células com maior capacidade de reparo e regeneração (Imagem: Helena Nechaeva | Shutterstock) por Imagem: Helena Nechaeva | Shutterstock
Outros sugerem que o corpo delas lida de forma mais eficiente com o estresse do metabolismo  (Imagem: Suan Taang | Shutterstock) por Imagem: Suan Taang | Shutterstock
Ter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, descansar adequadamente e manter relacionamentos saudáveis contribuem para a estabilidade da saúde física e emocional  (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
As fibras presentes no jiló auxiliam no controle do açúcar no sangue (Imagem: urfin | Shutterstock) por Imagem: urfin | Shutterstock
Anemia falciforme é caracterizada como um distúrbio que faz com que os glóbulos vermelhos do sangue fiquem deformados (Imagem: Kateryna Kon | Shutterstock) por Imagem: Kateryna Kon | Shutterstock
1 de 11
Pesquisa no Japão descobriu que tipo sanguíneo de uma pessoa pode ter relação com a expectativa de vida por Rafael Martins/SECOM

O que são as células zumbis ?

Essas células são conhecidas popularmente como “células zumbis”. Elas surgem quando uma célula sofre um dano irreversível. Em vez de morrer naturalmente, como acontece no processo chamado apoptose, ela entra em um estado de pausa permanente.

O problema é que, mesmo sem se dividir, essas células continuam ativas e liberam substâncias inflamatórias que podem afetar os tecidos ao redor e acelerar o envelhecimento do organismo.

Um estudo liderado pelo pesquisador Keenan S. Pearson, publicado na revista científica Aging Cell, apresentou um avanço importante nessa área. A pesquisa mostrou que aptâmeros de DNA podem ser usados para identificar e eliminar essas células com grande precisão.

Na prática, essa tecnologia permite diferenciar com mais segurança células envelhecidas das células saudáveis, diminuindo o risco de danos durante possíveis tratamentos.

Quando a inflamação vira rotina no corpo

A presença contínua dessas células gera um fenômeno chamado Fenótipo Secretor Associado à Senescência, conhecido pela sigla SASP. Nesse estado, as células passam a liberar proteínas inflamatórias e enzimas que prejudicam o funcionamento dos tecidos.

Esse processo contribui para a chamada inflamação crônica de baixo grau, conhecida entre cientistas como inflammaging. É como se o organismo permanecesse constantemente em alerta, o que ao longo do tempo desgasta o sistema imunológico e acelera o envelhecimento dos órgãos.

Especialistas apontam que controlar esse processo pode ajudar a reduzir o risco de doenças ligadas à idade, como diabetes tipo 2, aterosclerose e problemas pulmonares.

Hábitos que ajudam o corpo a se renovar

Além das pesquisas com medicamentos, alguns hábitos de vida também podem estimular mecanismos naturais de renovação celular.

Práticas como o jejum controlado e o consumo de certas substâncias, como a trealose, ajudam a ativar a autofagia. Esse é um processo em que o próprio corpo faz uma espécie de limpeza interna, identificando partes celulares danificadas e reciclando esses componentes.

Quando esse mecanismo funciona bem, o organismo consegue reduzir o acúmulo de resíduos celulares e manter os tecidos em melhor estado.

Leia mais

Imagem - Sinto muito, chefe: o guia para nem pensar no celular do trabalho no fim de semana

Sinto muito, chefe: o guia para nem pensar no celular do trabalho no fim de semana

Imagem - Detox de Instagram YouTube e X: 3 dicas práticas para largar o vício da rolagem infinita no final de semana

Detox de Instagram YouTube e X: 3 dicas práticas para largar o vício da rolagem infinita no final de semana

Imagem - É 'sabor descanso': por que dormir demais no sábado pode te deixar cansado na semana

É 'sabor descanso': por que dormir demais no sábado pode te deixar cansado na semana

O papel da reciclagem interna

Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo apontam que a diminuição da autofagia está ligada a problemas metabólicos e ao aumento do estresse oxidativo.

Quando o sistema de reciclagem celular está ativo, o corpo consegue lidar melhor com substâncias que danificam as células e evita o acúmulo de proteínas que sobrecarregam o organismo.

Experimentos em laboratório mostram que estimular essa limpeza interna pode ajudar a preservar a função de vários tecidos e até reduzir a formação de novas células envelhecidas.

O desafio de renovar o organismo

Agora, cientistas buscam entender como garantir que as células eliminadas sejam substituídas por novas unidades saudáveis.

Alguns testes clínicos iniciais já indicam resultados animadores. A combinação de dasatinibe com quercetina, por exemplo, demonstrou melhora na mobilidade e na função respiratória em pacientes com fibrose pulmonar idiopática.

Outro composto que tem chamado atenção é a fisetina, um flavonoide presente em frutas como morangos e maçãs. Estudos indicam que essa substância pode atuar como um agente senolítico natural e contribuir para aumentar a longevidade com mais qualidade de vida.

Embora muitos desses tratamentos ainda estejam em fase de pesquisa, especialistas acreditam que o futuro da medicina pode incluir estratégias capazes de retardar o envelhecimento celular e ajudar o corpo a se manter saudável por mais tempo.

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode

Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode
Imagem - Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)

Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)
Imagem - Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais