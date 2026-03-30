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Como é a mansão luxuosa de Juju Salimeni, avaliada em R$ 19 milhões e com 'coleção' de cortinas

Apresentadora mostrou ambientes como sala principal, escritório e suítes da residência onde vive com o noivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:00

Juju Salimeni
Juju Salimeni Crédito: Reprodução

Juju Salimeni apresentou ao público os primeiros detalhes da mansão onde passou a morar com o noivo, Diogo Basaglia, em Alphaville, na região de Barueri, em São Paulo. O imóvel de alto padrão reúne espaços amplos e decoração sofisticada, com destaque para ambientes como sala principal, sala de TV, escritório, além das suítes do casal e de hóspedes.

Mansão de Juju Salimeni

Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
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Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
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Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
Mansão de Juju Salimeni por Divulgação
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Mansão de Juju Salimeni por Divulgação

Um dos elementos que mais chamaram atenção foi o conjunto de cortinas instalado na casa. Ao todo, são 143 metros de tecido em linho natural, avaliados em cerca de R$ 100 mil. O material foi escolhido para compor uma estética elegante e leve, equilibrando iluminação natural e privacidade, além de reforçar o estilo contemporâneo da decoração.

As peças foram produzidas sob medida e assinadas pelo especialista Thiago Duarte, responsável pela empresa Duarte Cortinare, conhecida por projetos personalizados de decoração têxtil.

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O casal se mudou para a residência no fim de 2025. A propriedade ainda conta com elevador, salão de beleza, closets individuais, piscina aquecida, adega climatizada e sauna. De acordo com avaliações do mercado imobiliário divulgadas em vídeos no YouTube, o imóvel está estimado em R$ 19 milhões.

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