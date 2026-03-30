CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão luxuosa de Juju Salimeni, avaliada em R$ 19 milhões e com 'coleção' de cortinas

Apresentadora mostrou ambientes como sala principal, escritório e suítes da residência onde vive com o noivo

Fernanda Varela

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:00

Juju Salimeni Crédito: Reprodução

Juju Salimeni apresentou ao público os primeiros detalhes da mansão onde passou a morar com o noivo, Diogo Basaglia, em Alphaville, na região de Barueri, em São Paulo. O imóvel de alto padrão reúne espaços amplos e decoração sofisticada, com destaque para ambientes como sala principal, sala de TV, escritório, além das suítes do casal e de hóspedes.

Mansão de Juju Salimeni 1 de 21

Um dos elementos que mais chamaram atenção foi o conjunto de cortinas instalado na casa. Ao todo, são 143 metros de tecido em linho natural, avaliados em cerca de R$ 100 mil. O material foi escolhido para compor uma estética elegante e leve, equilibrando iluminação natural e privacidade, além de reforçar o estilo contemporâneo da decoração.

As peças foram produzidas sob medida e assinadas pelo especialista Thiago Duarte, responsável pela empresa Duarte Cortinare, conhecida por projetos personalizados de decoração têxtil.