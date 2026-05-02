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Confira a programação do Coité Folia para este sábado (2)

Claudia Leitte, Xanddy Harmonia e Filhos de Jorge lideram uma das noites mais aguardadas da micareta em Conceição do Coité

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:30

Quinta do Coité Folia começa com Tomate e Kannário no circuito
Sábado do Coité Folia terá Claudia Leitte, Xanddy e Filhos de Jorge Crédito: Divulgação

O Coité Folia 2026 chega ao sábado (2) em clima de pico de público e expectativa alta no circuito de Conceição do Coité. Tradicionalmente uma das noites mais fortes da festa, a programação reúne nomes de peso do axé e do pagode baiano.

Entre os destaques estão Claudia Leitte, que retorna ao evento após anos, Xanddy Harmonia e Filhos de Jorge, trio que promete arrastar foliões ao longo do percurso.

Programação do Coité Folia

Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
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Programação do Coité Folia por Divulgação

Também se apresentam Os Metais, Samba da Gente, Bloco Revolution, Tico Menezes, Batukerê, Banda Bahia e Dyl Lima.

Com circuito lotado, trio elétrico e clima de reencontro entre artistas e público, o sábado desponta como um dos momentos centrais desta edição do Coité Folia.

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