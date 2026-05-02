Confira a programação do Coité Folia para este sábado (2)

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Heider Sacramento
Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:30
O Coité Folia 2026 chega ao sábado (2) em clima de pico de público e expectativa alta no circuito de Conceição do Coité. Tradicionalmente uma das noites mais fortes da festa, a programação reúne nomes de peso do axé e do pagode baiano.
Entre os destaques estão Claudia Leitte, que retorna ao evento após anos, Xanddy Harmonia e Filhos de Jorge, trio que promete arrastar foliões ao longo do percurso.
Programação do Coité Folia
Também se apresentam Os Metais, Samba da Gente, Bloco Revolution, Tico Menezes, Batukerê, Banda Bahia e Dyl Lima.
Com circuito lotado, trio elétrico e clima de reencontro entre artistas e público, o sábado desponta como um dos momentos centrais desta edição do Coité Folia.