MICARETA

Confira a programação do Coité Folia para este sábado (2)

Claudia Leitte, Xanddy Harmonia e Filhos de Jorge lideram uma das noites mais aguardadas da micareta em Conceição do Coité

Heider Sacramento

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:30

Sábado do Coité Folia terá Claudia Leitte, Xanddy e Filhos de Jorge Crédito: Divulgação

O Coité Folia 2026 chega ao sábado (2) em clima de pico de público e expectativa alta no circuito de Conceição do Coité. Tradicionalmente uma das noites mais fortes da festa, a programação reúne nomes de peso do axé e do pagode baiano.

Entre os destaques estão Claudia Leitte, que retorna ao evento após anos, Xanddy Harmonia e Filhos de Jorge, trio que promete arrastar foliões ao longo do percurso.

Programação do Coité Folia 1 de 4

Também se apresentam Os Metais, Samba da Gente, Bloco Revolution, Tico Menezes, Batukerê, Banda Bahia e Dyl Lima.