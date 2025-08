TURISMO

Conheça a 'cidade das pedras' que guarda segredos do Brasil colonial

Município do sertão de Minas Gerais se destaca pela arquitetura em pedra e pelo turismo de aventura

Situada no sertão de Minas Gerais, a cerca de 600 km de Belo Horizonte, Grão Mogol é um destino pouco explorado, mas cheio de surpresas. >

Conhecida como “Cidade das Pedras”, a cidade impressiona por sua arquitetura feita com rochas e por paisagens naturais de tirar o fôlego.>

Origem e tradição em pedra

As construções com pedras locais contam parte dessa história, marcada pelo uso da mão de obra escravizada para levantar igrejas e casarões do centro histórico.>