Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (14 de outubro): veja como atrair boas energias nesta terça-feira

Escolhas podem abrir portas inesperadas e gerar boas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Nesta terça-feira, 14 de outubro, cada signo recebe energia favorável para agir com confiança e equilíbrio. É um dia de combinar intuição, decisões práticas e cuidado consigo mesmo. Pequenos gestos, atenção aos relacionamentos e escolhas conscientes podem abrir portas inesperadas e gerar boas oportunidades. Acompanhe as previsões, descubra seu número e cor da sorte e use-os para trazer mais harmonia e sorte ao seu dia.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Áries

Hoje, você se destaca naturalmente, atraindo atenção tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Confiança e coragem vão ajudá-lo a tomar decisões importantes. No amor, a sinceridade será seu melhor guia; na vida financeira, oportunidades inesperadas podem surgir - aja rapidamente, mas com discernimento. Equilibrar ação e descanso é essencial para manter energia ao longo do dia.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho Carmim

Dica positiva: Deixe seu coração aventureiro conduzir suas escolhas e diga sim ao novo.

Touro

Hoje é um dia de estabilidade e serenidade. A paciência e atenção ao presente vão trazer bons resultados nos relacionamentos e no trabalho. Finanças pedem cuidado e planejamento consciente, evitando riscos desnecessários. A rotina trará conforto, mas fique aberto a pequenas oportunidades que surgirem.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde Esmeralda

Dica positiva: Conecte-se com beleza ao seu redor e permita que pequenas pausas revigorem sua energia.

Leia mais

Imagem - O dia de hoje (14 de outubro) vai trazer um choque de realidade para alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (14 de outubro) vai trazer um choque de realidade para alguns signos; veja a previsão

Imagem - 4 signos vão receber uma mensagem poderosa nesta terça-feira (14 de outubro)

4 signos vão receber uma mensagem poderosa nesta terça-feira (14 de outubro)

Imagem - Semana de ouro: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro entre 13 e 19 de outubro

Semana de ouro: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro entre 13 e 19 de outubro

Gêmeos

Comunicação e ideias criativas estarão em destaque hoje. Aproveite conversas inspiradoras para fortalecer laços e gerar novas oportunidades. No trabalho, preste atenção a insights que possam surgir; em casa, diálogo aberto aprofunda relações. Finanças pedem organização e atenção ao orçamento.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul Céu

Dica positiva: Compartilhe seus pensamentos - eles podem iluminar o dia de alguém próximo.

Câncer

Hoje, momentos de reflexão emocional ajudam a compreender melhor seus sentimentos e os dos outros. Tenha conversas abertas e compassivas para fortalecer vínculos. Financeiramente, evite gastos impulsivos. Tire tempo para cuidar de si mesmo, descansar e se hidratar.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco Pérola

Dica positiva: Valorize conexões com quem você ama - gestos simples multiplicam calor e bem-estar.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leão

É um dia para brilhar, expressar criatividade e assumir a liderança. Gestos calorosos fortalecem relacionamentos, enquanto atenção ao orçamento ajuda a equilibrar finanças. Um estilo de vida ativo e social manterá sua energia fluindo.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Dica positiva: Use seu carisma para inspirar outros — o retorno será positivo e luminoso.

Virgem

Detalhes e organização farão diferença hoje. Estruture tarefas e relações com atenção e intenção. Finanças prosperam com planejamento cuidadoso. Atividades leves que combinam mente e corpo ajudam a equilibrar energia.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde Oliva

Dica positiva: Foque na presença, não na perfeição. Valorize o que realmente importa compartilhar com o mundo.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Libra

Harmonia e equilíbrio são as chaves do dia. Relações se fortalecem com honestidade e experiências compartilhadas. Finanças e trabalho pedem moderação, enquanto interações sociais trazem alegria e criatividade.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa

Dica positiva: Use seu talento natural para equilibrar situações - sua calma será admirada e inspiradora.

Escorpião

O dia pede atenção às emoções profundas e à intuição. Relações se fortalecem com honestidade e vulnerabilidade. No trabalho, clareza e foco trarão resultados concretos. Exercícios físicos ajudam a manter a energia equilibrada.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Vinho

Dica positiva: Canalize sua paixão em ações criativas - os resultados podem ser surpreendentes.

Sagitário

Aventure-se em novas experiências que estimulem aprendizado e curiosidade. Relacionamentos se beneficiam de mente aberta e exploração. Profissionalmente, oportunidades podem surgir por meio de viagens ou aprendizado. Mantenha equilíbrio entre ação e descanso.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Roxo Real

Dica positiva: Experimente algo novo hoje - até pequenas mudanças trazem alegria e inspiração.

Capricórnio

Determinação e foco serão essenciais. Perseverança reforça confiança em todas as áreas, inclusive nos relacionamentos. Planejamento financeiro cuidadoso garante estabilidade. Momentos de lazer com pessoas queridas ajudam a manter o equilíbrio.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Cinza Chumbo

Dica positiva: Confie no seu ritmo constante - progressos sólidos vêm da paciência e consistência.

Aquário

Hoje é dia de inovação e novas ideias. Compartilhar visões e projetos criativos com os outros trará crescimento. Relacionamentos se fortalecem ao celebrar individualidade. Finanças e oportunidades exigem visão estratégica.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Azul Elétrico

Dica positiva: Suas ideias únicas podem transformar situações — compartilhe sem medo.

Peixes

Sensibilidade e imaginação guiam o dia. Conexões profundas se fortalecem através de gentileza e atenção. Finanças exigem cuidado e escolhas centradas. Momentos de reflexão e solidão trazem clareza e inspiração.

Número da sorte: 12

Cor da sorte: Verde Mar

Dica positiva: Siga sua intuição e pratique gentileza — pequenas ações podem criar magia ao seu redor.

Tags:

Signo Numerologia Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
Imagem - VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)