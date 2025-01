EDUCAÇÃO

Depois de 10 anos de cursinho, jovem que viralizou no TikTok é aprovada em medicina

Ana Laura fez um vídeo falando da luta por uma vaga em Medicina e foi aprovada na UEL

Estadão

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 13:54

Ana Laura Ramazotti viralizou no TikTok por contar sua trajetória na luta por uma vaga em Medicina Crédito: Reprodução/TikTok

Em 2025, Ana Laura Ramazotti iniciaria seu 10º ano de cursinho em busca de uma vaga em medicina. A jovem de 26 anos, moradora de Jaú (SP), compartilhou o marco em uma rede social e disse estar "em pânico" por mais um ciclo de estudos focado no vestibular. O vídeo repercutiu não apenas com comentários de apoio, mas também com críticas aos anos de estudos da jovem, que sonhava ingressar em uma universidade pública.

Nesta sexta-feira, 10, porém, a estudante foi aprovada na primeira chamada da Universidade Estadual de Londrina (UEL), e agora é o vídeo da aprovação - e da emocionante comemoração de Ana Laura - que repercute nas redes.

"Eu tinha muita vergonha antes. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha porque eu reconheço que é um privilégio poder pagar tudo isso de cursinho, ter condições, mas eu não tenho mais condições psicológicas", falou a estudante há quatro dias, no vídeo no Tiktok que viralizou sua história.

Ana contou que já havia recebido algumas aprovações por meio do ProUni, com bolsa de 50%, e do Fies, mas não ingressou nos cursos por questões financeiras. "Eu tenho nota para o Fies e para o ProUni, já consegui bolsa. Mas ainda teria que pagar cerca de R$ 5 mil a R$ 6 mil, e meus pais são aposentados, então está fora de cogitação."

Respondendo a comentários, Ana também afirmou que não prestava vestibular para universidades de regiões mais distantes, onde a concorrência pode ser menor, devido à condição dos pais, que são idosos e precisam de cuidados por problemas de saúde. Londrina, onde está localizado o campus em que a jovem estudará, fica a 330 km de distância de Jaú, e não serão necessárias viagens de avião para visitar a família.