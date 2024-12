FAMOSOS

Dona Déa Lúcia anuncia que vai deixar Caldeirão em 2025: 'Cansada'

Mãe de Paulo Gustavo vai se aposentar em 2025

Mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia, de 77 anos, anunciou que vai se aposentar em 2025. Ela disse que está cansada de trabalhar e quer se dedicar mais aos netos, que são fruto do casamento do humorista com o médico Thales Brettas.