EM GREVE

Sessão da Alba é suspensa após manifestação de servidores do Judiciário

Trabalhadores podem aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2025 às 16:31

Manifestação dos servidores do judiciário na Alba Crédito: Reprodução

Servidores do Judiciário da Bahia foram até a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira (27), para pressionar a casa pela aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). Os manifestantes entraram no local e impediram o início da sessão ordinária. A Alba suspendeu a sessão do dia. >

Em vídeos compartilhados nas redes sociais pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj), os manifestantes aparecem sentado no chão, impedindo o início da sessão. Segundo a Alba, os trabalhadores forçaram a entrada no plenário antes da abertura dos trabalhos legislativos e recusaram as tentativas de diálogo da deputada Ivana Bastos (PSD), presidente de Assembleia.>

“Nosso compromisso com o diálogo e com os direitos dos trabalhadores permanece firme. Mas a invasão de um espaço democrático, como o plenário desta Casa, rompe qualquer possibilidade de construção coletiva e impede o funcionamento legítimo do Parlamento”, lamentou Ivana.>

Os trabalhadores buscam a aprovação do PCCV, por meio do Projeto de Lei nº 25.491/2024, responsável por reestruturar e a unificar as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da Bahia. Elaborada pelas entidades sindicais e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, a proposta foi recebida em agosto de 2024 pela Assembleia e foi enviada para a Secretaria Geral da Mesa. Após quase nove meses sem tramitar na Casa, o projeto foi encaminhado ao Departamento de Atos Oficiais na última terça-feira (21). >

A mobilização dos servidores estava marcada para às 9h, em frente ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Na sequência, eles seguiram em passeata para a Alba. A categoria está em greve desde o dia 12 de maio. >

Por volta das 16h30 os manifestantes já haviam desocupado o Plenário, de acordo com informações da Alba. A sessão desta terça-feira foi suspensa; o ato foi repudiado pela Casa. A presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos (PSD), >

Representação contra Hilton Coelho

Há menos de uma semana, na última quarta-feira (22), a Câmara Municipal de Salvador também foi palco de uma invasão de servidores grevistas. Na ocasião, uma confusão tomou conta do Centro de Cultura da Câmara durante a sessão de votação do reajuste para os professores e servidores municipais. >

Ainda nesta terça, a presidente Ivana Bastos recebeu oficialmente um grupo de vereadores de Salvador, que protocolaram uma representação contra o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL). O parlamentar é acusado de incitar os atos que culminaram na invasão e depredação da Casa, durante o protesto.>

A presidente informou que a Mesa Diretora encaminhou a documentação à Procuradoria da Alba para análise e parecer jurídico, conforme prevê o Regimento Interno da Casa.>