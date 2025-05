FIM DA REVISTA

Bodyscan e raio x de esteira: veja como será reforçada a segurança nos presídios baianos

Medida atende às orientações do Supremo Tribunal Federal (STF), que em abril deste ano, proibiu a revista íntima vexatória em visitantes

A Cadeia Pública de Salvador e a Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Mata Escura, e o Conjunto Penal de Feira de Santana passarão vão receber bodyscan e raio x de esteira. Os novos equipamentos, que já foram adquiridos pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e estão em fase de instalação, atende as orientações do Supremo Tribunal Federal (STF), que em abril deste ano, proibiu a revista íntima vexatória em visitantes. A decisão visa garantir a dignidade humana e evitar a humilhação, substituindo-a por métodos mais modernos e eficazes de segurança. >