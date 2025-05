DEMOROU, MAS SAIU

Após mais de dez dias do fim do contrato, ViaBahia entrega travessia de pedestres na BR-324

Contrato de administração e operação da via pela empresa foi encerrado em 14 de maio

A obra, realizada pela ViaBahia, foi concluída após o encerramento do contrato de concessão no último dia 14 de maio. “Assumimos o compromisso com a comunidade e com o Governo Federal de realizar a construção dessa passarela e fizemos isso no menor prazo possível. Superamos as etapas de demolição e retirada ágil dos escombros no momento do acidente, elaboração de projeto, contratação de fornecedor, compra de insumos e construção. Hoje, a comunidade recebe uma passarela nova para retomar a travessia segura no trecho”, destacou Cledson Castro, Gerente de Relações Institucionais da Concessionária. >