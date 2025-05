GRITARIA E CONFUSÃO

Sessão da Câmara é interrompida após invasão do plenário por servidores

Parlamentares votavam o reajuste salarial dos servidores

Um confusão tomou conta do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador durante a sessão de votação do reajuste para os servidores, que acontece nesta quinta-feira (22). Um grupo de servidores que protestava na Praça Municipal antes da votação invadiu o plenário, o que deu início a um tumulto entre servidores e parlamentares. >

Após o grupo entrar no plenário, Bruno Carianha, integrante do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), pegou o microfone das mãos do vereador Sidninho (PP), que tentou recuperar o equipamento. >

A sessão foi suspensa para conter o tumulto e o presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB), se reuniu com representantes do Sindseps e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB). Em seguida, o vice presidente da Câmara, o vereador Ricardo Almeida (PSC), prorrogou a sessão por 30 minutos. >