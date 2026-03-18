Duas pessoas com a mesma idade podem envelhecer em tempos diferentes: teste revela idade biológica real

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 18 de março de 2026 às 21:00
Sabia que você pode ter a mesma idade no documento que outra pessoa e, ainda assim, envelhecer de outro jeito? Segundo a ciência, esse processo é chamado de epigenética, um sistema de marcas químicas que ajuda a controlar como os genes funcionam no corpo.
Essas marcas não mudam a sequência do DNA, mas interferem em quando e em quanto um gene é ativado. Segundo pesquisas de Harvard, a perda de informação epigenética pode impulsionar sinais ligados à idade.
Isso ajuda a entender por que pessoas com rotinas e históricos diferentes podem apresentar grandes riscos distintos para doenças, vitalidade e capacidade de recuperação ao longo da vida.
Bom sono é fundamental para qualidade de vida
Embora duas pessoas tenham nascido no mesmo dia, o impacto do tempo em seus organismos pode ser drasticamente oposto.
A explicação para essa discrepância reside na epigenética, um mecanismo de etiquetas químicas que gerencia a atividade dos nossos genes.
Diferente de uma mutação, a epigenética não altera o código do DNA em si, mas dita o "volume" com que cada gene se manifesta. Estudos da Universidade de Harvard sugerem que o envelhecimento é, em grande parte, resultado da desorganização dessas informações.
Quando essas marcas são restauradas, o corpo pode recuperar funções que pareciam perdidas para a idade.
Enquanto a idade cronológica é apenas um número no calendário, o envelhecimento biológico é o retrato real do desgaste celular, moldado por nossas escolhas e pelo ambiente onde vivemos.
Isso explica por que gêmeos idênticos, com o passar das décadas, podem apresentar estados de saúde e níveis de vitalidade completamente distintos.
Imagine o genoma como o hardware de um computador e a epigenética como o software que decide quais programas serão executados.
Esse sistema atua como um interruptor biológico: ele tem o poder de ativar defesas do organismo ou silenciar genes que deveriam estar trabalhando.
De acordo com especialistas de Harvard, a antiga discussão entre "genética vs. ambiente" foi superada; hoje sabemos que ambos operam em conjunto. Nossas vivências deixam memórias biológicas profundas.
Fatores como estresse severo, alimentação precária e exposição a poluentes podem "ligar" genes associados a doenças crônicas ou dificuldades cognitivas, criando marcas que o corpo carrega por anos.
A ciência moderna traz uma dose de otimismo: o destino genético não é imutável. Embora não seja possível apagar todos os danos, pesquisas indicam que certas alterações negativas no epigenoma podem ser suavizadas ou até revertidas através de mudanças no estilo de vida.
A receita para proteger as células combina o óbvio com o essencial:
O envelhecimento não é um processo passivo ditado pelo relógio. O seu corpo é um arquivo vivo das suas experiências, e cuidar da rotina hoje é a melhor forma de garantir que seus genes trabalhem a seu favor amanhã.