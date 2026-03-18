FATOS CURIOSOS

Duas pessoas com a mesma idade podem envelhecer em tempos diferentes: teste revela idade biológica real

Entenda como a epigenética permite que o corpo envelheça em um ritmo diferente do calendário e por que seus hábitos podem "ligar ou desligar" genes ligados a doenças



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:00

Mais que genética: o estilo de vida atua como um interruptor biológico, moldando a saúde das células e a verdadeira idade do organismo Crédito: Banco de imagem

Sabia que você pode ter a mesma idade no documento que outra pessoa e, ainda assim, envelhecer de outro jeito? Segundo a ciência, esse processo é chamado de epigenética, um sistema de marcas químicas que ajuda a controlar como os genes funcionam no corpo.

Essas marcas não mudam a sequência do DNA, mas interferem em quando e em quanto um gene é ativado. Segundo pesquisas de Harvard, a perda de informação epigenética pode impulsionar sinais ligados à idade.

Isso ajuda a entender por que pessoas com rotinas e históricos diferentes podem apresentar grandes riscos distintos para doenças, vitalidade e capacidade de recuperação ao longo da vida.

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Cada um envelhece de um jeito

Embora duas pessoas tenham nascido no mesmo dia, o impacto do tempo em seus organismos pode ser drasticamente oposto.

A explicação para essa discrepância reside na epigenética, um mecanismo de etiquetas químicas que gerencia a atividade dos nossos genes.

Diferente de uma mutação, a epigenética não altera o código do DNA em si, mas dita o "volume" com que cada gene se manifesta. Estudos da Universidade de Harvard sugerem que o envelhecimento é, em grande parte, resultado da desorganização dessas informações.

Quando essas marcas são restauradas, o corpo pode recuperar funções que pareciam perdidas para a idade.

Enquanto a idade cronológica é apenas um número no calendário, o envelhecimento biológico é o retrato real do desgaste celular, moldado por nossas escolhas e pelo ambiente onde vivemos.

Isso explica por que gêmeos idênticos, com o passar das décadas, podem apresentar estados de saúde e níveis de vitalidade completamente distintos.

Metilação do DNA

Imagine o genoma como o hardware de um computador e a epigenética como o software que decide quais programas serão executados.

Esse sistema atua como um interruptor biológico: ele tem o poder de ativar defesas do organismo ou silenciar genes que deveriam estar trabalhando.

De acordo com especialistas de Harvard, a antiga discussão entre "genética vs. ambiente" foi superada; hoje sabemos que ambos operam em conjunto. Nossas vivências deixam memórias biológicas profundas.

Fatores como estresse severo, alimentação precária e exposição a poluentes podem "ligar" genes associados a doenças crônicas ou dificuldades cognitivas, criando marcas que o corpo carrega por anos.

Hábitos que podem proteger as células

A ciência moderna traz uma dose de otimismo: o destino genético não é imutável. Embora não seja possível apagar todos os danos, pesquisas indicam que certas alterações negativas no epigenoma podem ser suavizadas ou até revertidas através de mudanças no estilo de vida.

A receita para proteger as células combina o óbvio com o essencial:

Gestão do estresse: Reduzir a carga de "estresse tóxico" preserva a integridade celular.

Rede de apoio: Vínculos afetivos saudáveis têm impacto direto na resiliência biológica.

Nutrição estratégica: O que comemos fornece a matéria-prima para a regulação dos genes.