SORTE DO DIA

É momento de agradecer: tire sua sorte do dia deste domingo (22 de março)

Às vezes, esquecemos de agradecer pelas coisas que já conquistamos na vida

Felipe Sena

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:30

A gratidão muda a vida Crédito: Imagem gerada por IA

A vida é tão corrida e apressada que muitas vezes esquecemos de agradecer pelo que já conquistamos, e até mesmo pela vida. É um dádiva poder realizar coisas, fazer planos e concretizar ciclos.

Mesmo em meio a correria, é importante encontrar um momento para agradecer pelas pequenas conquistas diárias, seja qual for sua religião, ou se até mesmo, tem uma religião.

Sorte do dia 1 de 5