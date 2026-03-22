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É momento de agradecer: tire sua sorte do dia deste domingo (22 de março)

Às vezes, esquecemos de agradecer pelas coisas que já conquistamos na vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:30

A gratidão muda a vida
A gratidão muda a vida Crédito: Imagem gerada por IA

A vida é tão corrida e apressada que muitas vezes esquecemos de agradecer pelo que já conquistamos, e até mesmo pela vida. É um dádiva poder realizar coisas, fazer planos e concretizar ciclos.

Mesmo em meio a correria, é importante encontrar um momento para agradecer pelas pequenas conquistas diárias, seja qual for sua religião, ou se até mesmo, tem uma religião.

Sorte do dia

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A sorte do dia te faz refletir sobre a vida, sobre conquistas e sobre realização, te fazendo ser grato pelo que tem e pelo que virá.

Tags:

Sorte

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