É seguro usar água da torneira na hora de cozinhar? Descubra

Não é indicado beber água diretamente da torneira, mas será que regra se mantém para cozinhar?

  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:07

Descubra como evitar intoxicações alimentares com cuidados simples
Descubra como evitar intoxicações alimentares com cuidados simples Crédito: Reprodução: YouTube

Embora tratada, a água pode sofrer contaminação ao passar por tubulações antigas, reservatórios sujos ou falhas na distribuição. Microrganismos presentes nesses pontos podem tornar o consumo direto arriscado, principalmente em alimentos crus ou preparados de forma rápida.

Para reduzir esse risco, recomenda-se ferver a água antes de cozinhar ou utilizar em preparações que exigem fervura prolongada, garantindo que os alimentos sejam seguros para consumo diário. A boa notícia é que, para cozinhar, esse processo é feito naturalmente.

Fervura como forma de proteção

Ferver a água é uma medida eficaz para eliminar bactérias, parasitas e outros microrganismos que podem estar presentes. Manter a água em ebulição por alguns minutos reduz consideravelmente os riscos de contaminação, segundo o infectologista Felippe Mattoso, da Faculdade de Medicina da USP.

Esse cuidado é especialmente relevante em residências com encanamentos antigos ou reservatórios que não passam por limpeza periódica, oferecendo mais segurança para toda a família, incluindo crianças e pessoas imunocomprometidas.

Preparações longas reduzem riscos

Alimentos que precisam cozinhar por mais tempo, como feijão, sopas ou ensopados, podem ser preparados com água da torneira com maior segurança. O calor constante e prolongado atua como desinfetante natural.

É importante, no entanto, garantir que a água esteja armazenada adequadamente antes do uso, evitando a exposição a contaminantes e garantindo que os alimentos sejam consumidos com segurança.

Higienização de produtos crus

Para produtos consumidos crus, como frutas e verduras, apenas lavar com água da torneira pode não ser suficiente. O ideal é combinar a lavagem com soluções desinfetantes, garantindo que os alimentos estejam livres de microrganismos, segundo o infectologista..

Esse cuidado ajuda a prevenir doenças alimentares e intoxicações, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com imunidade baixa, permitindo o consumo seguro desses alimentos.

Flúor preservado mesmo após fervura

O flúor presente na água da torneira continua ativo mesmo após a fervura, ajudando na prevenção de cáries dentárias. Seu efeito protetor é mantido, garantindo benefícios à saúde bucal, segundo o especialista.

Assim, cozinhar com água da torneira oferece proteção alimentar e ainda mantém os benefícios do flúor, tornando seu uso uma opção segura e saudável no dia a dia.

