PAIXÃO PELA BAHIA

Erika Hilton se declara à Bahia durante férias com o namorado: ‘Terra cheia de axé’

Em clima de lua de mel com o namorado Daniel Zezza, a deputada federal garantiu que Salvador é um de seus lugares favoritos no Brasil

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 20:11

Erika Hilton e namorado em férias na Bahia Crédito: Reprodução

Erika Hilton não nega que é apaixonada pela Bahia. Em clima de lua de mel com o namorado Daniel Zezza, a deputada federal conversou com o Alô Alô Bahia e garantiu que Salvador é um de seus lugares favoritos no Brasil.

“A Bahia é uma dos melhores lugares do Brasil. Como neta de baianos – avó de Feira de Santana e avô de Ilhéus – sempre que venho à Bahia me sinto em casa”, disse ela, que no último mês foi destaque no Festival Literário de Cajazeiras (FLICAJ).

Nesta sexta-feira (10), Erika conseguiu curtir um belíssimo passeio de barco com o amado pela Baía de Todos os Santos, apesar do clima chuvoso que pegou alguns turistas desprevenidos. Através dos stories do Instagram, a famosa chegou a compartilhar alguns registros com o amado.

Para a parlamentar, estar em Salvador é sinônimo de recarregar as energias. “Amo a Bahia, amo os baianos e não poderia ter lugar melhor pra descansar e recuperar as energias que nesta terra cheia de axé”, disse ela, que logo deve retorna aos compromissos políticos.