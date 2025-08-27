FATOS CURIOSOS

Criatura de seis olhos e corpo azul é encontrada em madeira morta no Japão

Conheça o Paranura tsushimaensis e outras três novas espécies reveladas por pesquisa em florestas japonesas

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:04

Cientistas encontram criatura intrigante em galhos de madeira morta Crédito: Imagem gerada por IA

Uma criatura azul brilhante e de seis olhos, até então desconhecida pela ciência, foi descoberta em uma floresta no Japão. O minúsculo animal foi encontrado se contorcendo em meio à decomposição no topo de um galho de árvore caído.

A descoberta faz parte de uma pesquisa que revelou não apenas uma, mas quatro novas espécies que habitam galhos podres e intrigam os cientistas por sua aparência única e seu habitat específico.

Veja outras espécies invasoras 1 de 11

A criatura caiu em uma armadilha em forma de funil montada por pesquisadores que exploravam a Ilha de Tsushima em busca de colêmbolos, pequenos insetos que rastejam e pulam. Esse encontro fortuito levou à identificação de uma nova espécie.

A criatura de seis olhos da ilha de tsushima

Batizada de Paranura tsushimaensis em homenagem ao local onde foi encontrada, a espécie se destaca pela aparência singular.

Segundo o estudo publicado na revista Zootaxa, eles têm o corpo longo e achatado e mede entre 1,5 e 1,7 milímetro de comprimento. Seu corpo é azul brilhante e, o mais intrigante, tem seis olhos pretos na cabeça.

Durante a expedição, os cientistas conseguiram coletar dois espécimes fêmeas, três machos e um filhote.

Outras novas espécies descobertas no mesmo habitat

Além da Paranura tsushimaensis, a mesma pesquisa revelou a existência de outras três novas espécies do mesmo gênero. Todas compartilham um habitat comum: galhos de árvores podres e caídos em diferentes províncias do Japão.

Essa descoberta sugere uma forte relação entre esse gênero de animais e a madeira morta, um dado que pode orientar novas pesquisas no futuro.

Conheça as "primas" da nova espécie

As outras espécies descobertas foram a P. nakamurai, a P. alpicola e a P. convallis. Cada uma com suas particularidades:

A P. nakamurai foi encontrada na Ilha de Sado. Diferente da espécie azul, ela tem o corpo amarelado e apenas quatro olhos. Seu nome homenageia Kahito Nakamura, que a coletou.

A P. alpicola foi localizada em uma floresta no Monte Syakagatake, e seu nome se deve justamente ao seu habitat alpino.

Por fim, a P. convallis também foi descoberta na província de Nara, mas em um vale montanhoso, o que inspirou seu nome. Esta criatura tem um corpo robusto e alaranjado, possui seis olhos e é um pouco maior, medindo entre 1,5 e 2,5 milímetros.