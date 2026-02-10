SAIBA DETALHES

Ex-jornalista da Globo revela que Túlio Maravilha mostrou os órgãos genitais após uma entrevista: ‘Foi horrível’

Profissional relatou um dos piores momentos de sua profissão durante entrevista em podcast

Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:16

Bárbara Coelho relatou que ficou incrédula com o que estava acontecendo Crédito: Reprodução (Facebook/Instagram)

Várias situações inusitadas marcaram algumas entrevistas, mas um assédio é uma situação preocupante e que ultrapassa os limites do que deve ser aceitável durante um trabalho. A jornalista Bárbara Coelho, repórter do Cazé TV, relatou que o ex-jogador Túlio Maravilha lhe mostrou suas partes íntimas após uma entrevista. A revelação foi feita pela profissional durante sua participação no “Cheguei Podcast”, apresentado pelo jornalista José Carlos Araújo, conhecido como Garotinho.

Bárbara explicou na época que ficou incrédula com o que estava acontecendo. “Era um cara que eu admirava muito”, lamentou a jornalista. A profissional explicou que estava sendo gravado um projeto piloto para um programa, e ela o levou para uma espécie de cabine de recordações com vários momentos da vida dele, e perguntou tudo que ele tiraria ou deixaria em seu legado.

“Ele foi super honesto com todas as coisas que ele fez, ele falou o que tiraria, e falei ‘nossa, vai bombar isso aqui, vai fazer muito sentido”, relembrou a jornalista. Em seguida, chegou a elogiar o ex-atleta: “Túlio, como é bom te ver bem”, relembrou.

A jornalista relembrou ainda que logo depois, Túlio disse: “Eu estou ótimo, Você quer ver como eu estou bem?”. Foi nesse momento que ele teria pegado uma foto do celular e mostrando seus órgãos genitais. “A assessoria de imprensa dele condenou a situação e pediu demissão na mesma hora”, disse Garotinho. “No mesmo dia. Foi horrível, isso ficou público”, finalizou Bárbara.