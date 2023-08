Túlio Maravilha revela cachê milionário de ensaio nu para revista gay

Um dos grandes craques brasileiros nos anos 90, Túlio Maravilha posou para a extinta revista gay "G Magazine" em 2003. Em entrevista ao podcast Acompanhadas, o ex-jogador relembrou bastidores do ensaio e revelou que precisou de ajuda da esposa, Cristiane Maravilha, para conseguir ter ereção para as fotos.



"Foi uma das exigências eu eu fiz: ter a presença da minha esposa no set de filmagens. Costumo dizer que ela é o meu Viagra natural (risos). Eles (a equipe) saíram (do set), e eu ficava a sós com ela. A gente fazia aquelas preliminares, deixava o trem armado, e ela chamava eles para fotografar", contou ele, ao Podcast Acompanhadas.