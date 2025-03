CONEXÃO

Filha de Renato Aragão relembra infância no Ceará: 'Minha segunda casa'

Influenciadora reencontrou antigas amizades do estado nesta quinta-feira (20)

Lívian Aragão reencontrou os amigos de infância nesta quinta-feira (20), no Beach Park no Ceará, e abriu o coração para falar sobre memórias afetivas e seu passado em Fortaleza. A herdeira de Renato Aragão conversou com a revista Quem sobre seu amor pelo nordeste. >

“O Beach Park trouxe muitos amigos meus de infância, que eu conheci aqui, tiramos até uma foto. Outros que trabalharam a vida inteira comigo e hoje estão aqui. Estou me sentindo muito em casa”, detalhou, ao explicar que não se lembra quando esteve pela primeira vez no parque pois era muito pequena. >

Ao ser questionada sobre como lidou com a fama, por ser filha do eterno Didi, do Os Trapalhões, Lívian desabafa: “Eu cresci acostumada com a mídia. Quando você cresce debaixo dos holofotes, você aprende a se acostumar”. >