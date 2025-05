NOVELA DAS 21H

Leila vive despertar sexual com Marco Aurélio e abandona Renato em 'Vale Tudo'; veja detalhes da reviravolta

Em cenas inéditas da novela das nove, personagem de Carolina Dieckmann se entrega a nova paixão e faz revelação íntima

A trama de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo, ganhará um novo rumo com a guinada na vida amorosa de Leila (Carolina Dieckmann). A personagem vai deixar para trás o romance com Renato (João Vicente de Castro) e mergulhar em uma relação intensa com Marco Aurélio (Alexandre Nero), um dos executivos mais poderosos da TCA. >