DESLUMBRANTE

Mani Reggo aparece nua em banheira com pétalas de rosa: 'Mulher demais para qualquer zé ruela'

Recentemente, a empresária venceu Davi Brito na Justiça

A empresária Mani Reggo foi convidada pela cantora Klessinha, conhecida como baronesa da seresta, para estrelar o clipe da canção “Zé Ruela”. No trabalho, a ex-mulher do campeão do BBB 24, Davi Brito, aparece sensual.>