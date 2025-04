DE LANCHES A LOOKS

Mani Rego inaugura loja em Salvador e celebra nova fase: 'Já deu certo'

Influenciadora, que conquistou seguidores com seu carisma e histórias de superação, abre a primeira loja física da marca carioca na capital baiana



G Heider Sacramento

Giovanna Araújo

Publicado em 11 de abril de 2025 às 21:42

Mani Rego na inauguração de sua nova loja Crédito: Giovanna Araújo/CORREIO

A assistente social e empreendedora Mani Rego, conhecida nas redes sociais por sua trajetória inspiradora, acaba de dar mais um passo importante em sua carreira: a inauguração da primeira loja física da marca CaCay em Salvador, localizada no Shopping Paseo, no Itaigara. A novidade marca não apenas uma virada profissional, mas também uma realização pessoal, já que a marca carioca faz parte de sua história há anos. >

“A gente pegava emprestadas as roupas da CaCay pra ir pros eventos, a gente não tinha condição de comprar as roupas, e eu me apaixonei pelas cores, pelos brancos, pelos modelos que a CaCay tem”, conta Mani, emocionada com a conquista. A relação afetiva com a marca foi o ponto de partida para investir no ramo do vestuário — uma novidade para quem sempre empreendeu com alimentos.>

Com bom humor, ela reconhece que está aprendendo no dia a dia: “Eu nunca trabalhei com roupa, com moda, mas acho que a experiência é muito boa. A gente vai adquirir no dia a dia, nas vendas.” Para lidar com a parte mais técnica do negócio, ela conta com ajuda: “Essa parte difícil eu deixo com a Fabiana, viu?”, brinca, ao mencionar a irmã e sócia que cuida da gestão.>

Mani Rego e Fabiana Crédito: Giovanna Araújo/CORREIO

Mani afirma que buscou conselhos com amigas que já têm lojas e mergulhou no aprendizado sobre empreendedorismo no ramo fashion. “É constantemente que a gente está estudando, porque é tudo novo pra gente. Mas eu creio em Deus que já deu certo.”>

Sobre o futuro, ela não esconde a ambição: “A loja da CaCay é a primeira loja física da marca em Salvador. E que seja a primeira de muitas, né?”>

A virada de chave em sua trajetória — de vendedora de lanches a empresária de moda e influenciadora com milhões de seguidores — transformou a forma como ela se vê e como é vista. Mas, segundo ela, o mais valioso nessa jornada vai além dos números e da fama. “O mais importante disso tudo é entender que, de alguma forma, eu consegui inspirar outras mulheres. Isso é o mais gratificante: poder estar ao lado delas, e que elas olhem pra mim e pensem ‘se ela conseguiu, eu também consigo’.”>