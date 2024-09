DESPEJADOS DE MANSÃO

Filho de Mário Gomes pede para que internautas parem com mensagens de ódio contra a família

Ator foi despejado da mansão onde morava desde 2002, no Rio de Janeiro

João Palma, filho de Mário Gomes, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 17, para se pronunciar sobre a ordem de despejo que sua família recebeu na segunda-feira, 16. A mansão era lar da família desde 2002 e fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Vou pedir para vocês pararem com as mensagens ruins porque nunca fiz mala ninguém e ninguém da minha família fez mal a ninguém. Então peço que parem com esse ódio tão grande comigo", disse.