Foliões relatam desespero ao serem pisoteados em bloco comandado por Ivete Sangalo

Folião ficou ferido no Fortal, em bloco comandado por Ivete Sangalo. Crédito: Acervo pessoal

Foliões que curtiam a micareta Fortal, em Fortaleza, neste sábado (22), relataram em suas redes sociais que viveram um verdadeiro pesadelo durante o evento. Muitos deles afirmam ter sido pisoteados no bloco Village, comandado por Ivete Sangalo.



“Na segunda volta antes de dobrar para o camarote, ainda tinha o bloco de Bell Marques na frente do de Ivete. Aqui não tem cordeiro nem pipoca, tem uma placa de ferro com o nome do bloco. O trio de Ivete começou a andar pra entrar, mas o de Bell estava parado. Com isso, a multidão ficou prensada e, na entrada, tem estruturas de metal como se fosse um portão. Os foliões foram prensados. Muita gente pisoteada, outros quebram pernas e braços. Outros com muitos arranhões, como foi meu caso”, contou um folião ao CORREIO, que preferiu ter a sua identidade preservada.

Ele disse ainda que Ivete Sangalo chegou a parar a apresentação. “O bloco começou a vaiar e sinalizar para Ivete. Ela parou por 15 minutos. Alguns que tentaram ajuda com os próprios seguranças do bloco foram agredidos. (Não tive apoio) nenhum. Eu fui impedido de sair do bloco para ir ao pronto socorro do evento, que fica depois dos camarotes. Quando finalmente cheguei lá estava lotado de pessoas do bloco com pernas e mais quebradas, outros com arranhões. A médica e enfermeira falaram que não tinham como dar assistência. Uma estava com pé quebrado e eu ouvi o produtor dizer que ela teria que chamar ambulância do seu plano privado porque eles não teriam como pagar a ambulância”, acrescentou.

“Venho pro Fortal há mais de 15 anos, é a primeira vez que vejo isso. Vinha justamente porque me sentia seguro, por ser num local fechado, com maior segurança. Estou horrorizado. Só pensei que podia ter acontecido algo grave se eu fosse pisoteado. Vou tentar vender o abadá de hoje e nunca mais pretendo sair em bloco, estou muito assustado”, concluiu.

Uma outra fã da cantora, que é de Salvador e foi para Fortaleza apenas para vê-la, também relatou estar arrasada com o que presenciou. "Estou muito triste, porque sou fã dela e não queria ver o que vi. Pessoas foram pisoteadas na minha frente, meu pé virou e o tornozelo está inchado. Foi assustador", disse ela, que também optou pelo anonimato.

A cantora chegou a postar um vídeo da apresentação nas redes sociais, e diversos foliões comentaram na publicação criticando o evento e afirmando que estão feridos.

Foliões foram até o perfil da cantora para relatar que estavam feridos e assustados. Crédito: Reprodução

O Fortal é um evento privado, com apoio da prefeitura de Fortaleza, no Ceará. Em nota, organização do evento informou que “registrou um incidente neste sábado (22) durante a apresentação de um dos blocos, quando os foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos”.

Acrescentou que “durante o episódio, 6 pessoas tiveram ferimentos leves, mas rapidamente receberam assistência das equipes de segurança. Nesse momento, o trio ficou parado durante o tempo necessário para que tudo fosse normalizado e o percurso do trio seguiu normalmente sem transtornos”.