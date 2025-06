APAIXONADOS

FOTOS: Fábio Jr. curte viagem romântica com esposa 25 anos mais nova em Curação

Cantor, de 71 anos, compartilhou momentos da 'lua de mel' com sua companheira

Fábio Jr., 71 anos, está celebrando 14 anos de relacionamento com Fernanda Pascucci, 46, em uma nova lua de mel no Caribe. O cantor compartilhou neste domingo (1º) uma série de fotos da viagem a Curaçao com a esposa, com quem é casado desde 2016.>