MAMÃE

Gisele Bündchen publica primeira foto ao lado do filho mais novo

A modelo e empresária, que é mãe de três crianças, refletiu sobre a maternidade e a vida

Gisele Bündchen publicou a primeira foto ao lado do filho mais novo, que teve com o lutador Joaquim Valente, neste domingo (11), Dia das Mães. A modelo e empresária, que é mãe de três crianças, refletiu sobre a maternidade e a vida.>

Gisele Bündchen continuou: "Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias.">